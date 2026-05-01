Flavia Laos vuelve a ser el centro de atención luego de que se filtrara un audio suyo diciendo que está “bajoneada” y que por eso estaría evaluando la posibilidad de no grabar un proyecto que tenía planeado junto a Alessandra Fuller y Mayra Goñi. Ante esta situación, la actriz e influencer recurrió a sus redes sociales para aclarar lo sucedido.

A través de su cuenta oficial de Tik Tok, Flavia Laos compartió un breve video en el que asegura que no quería hablar del tema; sin embargo, ante la presión de sus fans, se vio en la obligación de aclarar sus palabras.

En su escueto pronunciamiento, Laos no afirma o niega que vaya a seguir en el proyecto, pero si señala que estuvo “bajoneada” y que este cambio de ánimo la llevó a evaluar algunos aspectos de sus próximos proyectos.

Flavia Laos aclara audio filtrado en el que dice que dejaría proyecto con Ale Fuller y Mayra Goñi. (Foto: Tik Tok / @flavialaosu1)

“Es verdad que estos días he estado un poco más callada, en mi cabeza, desaparecida. A veces es así, una cambia de energía y la gente lo nota al toque… Ese audio filtrado no cuenta toda la historia, pero tampoco siento que sea el momento de contarla completa. Lo único que les puedo decir es que sí, he estado ‘bajoneada’. En algún momento van a entender porque estaba así”, se le oye decir a la influencer.

Pese a su video, sus seguidores en redes sociales han hecho hincapié en que Flavia Laos no hace ninguna aclaración sobre el audio filtrado y tampoco sobre la posibilidad de dejar de lado su próximo proyecto, el cual sería una película.

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¿Qué dijo Flavia Laos en su audio filtrado?

A través de las redes sociales se filtró un audio en el que la actriz Flavia Laos conversa con sus amigas y les explica que está “bajoneada”, y por lo tanto estaría evaluando la posibilidad de no trabajar en el proyecto junto a Mayra Goñi y Alessandra Fuller.

@flavialaosu1 Los quiero y ya pronto les voy a dar más detalles 🫶🏻 ♬ original sound - Flavia Laos Urbina

“Chicas, sorry que me comunique recién con ustedes, pero he estado pensando la verdad sobre el proyecto de protagónico y no sé, me siento un poco bajoneada, siento que no me está emocionando como debería y me preocupa. Siento que para hacer algo debo estar al 100% en eso y estoy pensando seriamente en dar un paso al costado”, señala Laos. Hasta el momento no hay mayores detalles sobre qué pasará con el proyecto que iba a protagonizar.