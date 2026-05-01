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Flavia Laos aclara audio filtrado en el que dice que dejaría proyecto con Ale Fuller y Mayra Goñi. (Foto: Tik Tok / @flavialaosu1)
Flavia Laos aclara audio filtrado en el que dice que dejaría proyecto con Ale Fuller y Mayra Goñi. (Foto: Tik Tok / @flavialaosu1)
Por Redacción EC

Flavia Laos vuelve a ser el centro de atención luego de que se filtrara un audio suyo diciendo que está “bajoneada” y que por eso estaría evaluando la posibilidad de no grabar un proyecto que tenía planeado junto a Alessandra Fuller y Mayra Goñi. Ante esta situación, la actriz e influencer recurrió a sus redes sociales para aclarar lo sucedido.

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