Onelia Molina vuelve a ser noticia, pero no por un mensaje de superación tras separarse de Mario Irivarren, sino por todo lo contrario. Lejos de pronunciarse en contra de su expareja, quien le fue infiel durante una fiesta en Argentina, la integrante de “Esto es guerra” habló con cautela y no descartó una posible reconciliación con el exchico reality.

Durante una reciente entrevista con el programa “Amor y Fuego”, Onelia Molina fue consultada por su actual situación con Mario Irivarren, luego de aproximadamente dos meses desde que anunciaron su separación.

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Durante su intervención, Onelia Molina evitó hablar de forma directa sobre el exintegrante de “Esto es guerra”; sin embargo, no tuvo reparos en responder cuando le preguntaron por la familia de Mario Irivarren, a quienes ella tiene en alta estima.

Onelia Molina habló con cautela y no descartó una posible reconciliación con Mario Irivarren. (Foto: Captura de YouTube / "Amor y Fuego")

“Yo quiero muchísimo a su familia. El cariño, el aprecio y el respeto a la familia no se va a ir nunca”, señaló Molina con firmeza en su voz.

En otro momento de la entrevista, el reportero del programa conducido por Gigi Mitre y ‘Peluchin’ le preguntó a Onelia si es podría perdonar a Mario Irivarren si es que él se muestra arrepentido totalmente e intenta buscarla para conversar.

Lejos de ser frontal, Onelia Molina optó por despedirse rápidamente y retirarse del lugar. “Chau, amigos. Tengo que entrenar”, dijo antes de retirarse del lugar donde fue abordada por el hombre de prensa.

De esta manera, Onelia Molina evitó ser tajante con la posibilidad de reconciliarse con Mario Irivarren. Ahora, se espera que en los próximos días la modelo pueda aclarar sus sentimientos hacia su expareja, de quien se separó luego de que se hiciera pública la infidelidad de Irivarren durante una fiesta en un yate en Argentina.