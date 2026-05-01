Resumen

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Onelia Molina habló con cautela y no descartó una posible reconciliación con Mario Irivarren. (Foto: Instagram / @oneliamolina_)
Onelia Molina habló con cautela y no descartó una posible reconciliación con Mario Irivarren. (Foto: Instagram / @oneliamolina_)
Por Redacción EC

Onelia Molina vuelve a ser noticia, pero no por un mensaje de superación tras separarse de Mario Irivarren, sino por todo lo contrario. Lejos de pronunciarse en contra de su expareja, quien le fue infiel durante una fiesta en Argentina, la integrante de “Esto es guerra” habló con cautela y no descartó una posible reconciliación con el exchico reality.

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