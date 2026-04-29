Resumen

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¡Momento incómodo! Said Palao lanza advertencia en plena transmisión a Onelia Molina | Composición EC: EEG (YouTube)
¡Momento incómodo! Said Palao lanza advertencia en plena transmisión a Onelia Molina | Composición EC: EEG (YouTube)
Por Redacción EC

El reciente regreso de Said Palao a ‘Esto es guerra’ no solo marcó su reaparición tras una lesión en la espalda, sino que también desencadenó uno de los momentos más tensos vistos en el programa en las últimas semanas. Mientras el competidor intentaba explicar por qué decidió participar en la triatlón Ironman 70.3 pese a su condición física, las cámaras captaron a Onelia Molina reaccionando con risas y gestos que dejaban entrever incredulidad. La situación se volvió aún más evidente cuando la influencer gesticuló la frase “En la boca del mentiroso…”, lo que fue interpretado como una indirecta dirigida hacia Palao. Estas actitudes no pasaron desapercibidas para la producción ni para los presentes, generando un ambiente incómodo en el set. Ante ello, el esposo de Alejandra Baigorria decidió responder en el momento, marcando distancia y dejando en claro su molestia frente a cámaras. A continuación, te contamos todos los detalles.

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