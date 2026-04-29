El reciente regreso de Said Palao a ‘Esto es guerra’ no solo marcó su reaparición tras una lesión en la espalda, sino que también desencadenó uno de los momentos más tensos vistos en el programa en las últimas semanas. Mientras el competidor intentaba explicar por qué decidió participar en la triatlón Ironman 70.3 pese a su condición física, las cámaras captaron a Onelia Molina reaccionando con risas y gestos que dejaban entrever incredulidad. La situación se volvió aún más evidente cuando la influencer gesticuló la frase “En la boca del mentiroso…”, lo que fue interpretado como una indirecta dirigida hacia Palao. Estas actitudes no pasaron desapercibidas para la producción ni para los presentes, generando un ambiente incómodo en el set. Ante ello, el esposo de Alejandra Baigorria decidió responder en el momento, marcando distancia y dejando en claro su molestia frente a cámaras. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ LE DIJO SAID PALAO A ONELIA MOLINA EN PLENA TRANSMISIÓN?

Tras notar las reacciones de Molina, Palao tomó la palabra y expresó su incomodidad de manera directa, asegurando que no existe motivo para ese tipo de actitudes. “Quiero ser muy claro. Yo con Onelia, hasta el día de hoy, no me meto. No le digo nada, no genero suspicacias de ninguna manera”, afirmó, marcando distancia respecto a cualquier conflicto previo. En ese sentido, pidió que se eviten comentarios o gestos que puedan interpretarse como ataques: “Lo único que pido es que no haga esas caras, que no se moleste, que no haga esos comentarios porque yo no me meto, no le digo absolutamente nada”.

El momento más tenso llegó cuando respondió a la frase insinuada por Molina, interpretándola como una acusación directa. “Ella no puede decir ‘en boca de mentiroso’ porque me está dando el ambiente libre para yo también opinar, créeme, cosas que no quisieras”, advirtió, dejando entrever que podría responder con información que incomodaría a la influencer.

¿QUÉ SOLICITÓ EL COMPETIDOR A LA PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA?

Tras expresar su malestar, el popular ‘Samurái’ reiteró que nunca ha tenido una actitud negativa hacia ella: “En realidad no le he hecho absolutamente nada a ella, yo no me he metido con ella, no le he hablado mal, no le he faltado respeto, no le he dicho nada”.

Finalmente, pidió poner fin a este tipo de situaciones y solicitó apoyo a la producción para evitar nuevos enfrentamientos: “Lo único que le pido es que no me busque, que no me moleste, que no haga esas cosas, porque la verdad son totalmente innecesarias”.

¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA TENSIÓN ENTRE AMBOS?

La raíz de esta fuerte fricción parece hallarse en unas declaraciones que Molina brindó en marzo de 2026 al programa Magaly TV La Firme. En aquella ocasión, la influencer lanzó una acusación que sacudió el entorno de Palao, afirmando que él y otros compañeros de EEG habrían compartido con “chicas de compañía” durante una estancia en Medellín. “Yo tengo el nombre de las chicas de Medellín. (...) Said hizo de las suyas”, reveló Onelia en ese entonces. Dicho viaje a Colombia habría ocurrido poco antes del matrimonio de Palao con Alejandra Baigorria, lo que incrementó la controversia, según recuerda Infobae.

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