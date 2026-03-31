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Mario Irivarren fue captado en Paracas al lado de la actriz Ximena Hoyos. (Foto: Composición Instagram)
Mario Irivarren fue captado en Paracas al lado de la actriz Ximena Hoyos. (Foto: Composición Instagram)
Por Redacción EC

Mario Irivarren vuelve a ser noticia, pero esta vez por un sorpresivo viaje al lado de Ximena Hoyos. El exchico reality fue captado por cámaras de televisión mientras disfrutaba de unos días de relajo en Paracas junto a algunos amigos, entre ellos, la recordada actriz.

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