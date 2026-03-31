Mario Irivarren vuelve a ser noticia, pero esta vez por un sorpresivo viaje al lado de Ximena Hoyos. El exchico reality fue captado por cámaras de televisión mientras disfrutaba de unos días de relajo en Paracas junto a algunos amigos, entre ellos, la recordada actriz.

Según se conoció, ambos viajaron acompañados de un amigo en común y aprovecharon el fin de semana para disfrutar del sur limeño. Durante su estadía, Irivarren practicó deportes acuáticos, mientras Hoyos permanecía en la playa.

Tras la difusión de las imágenes, Ximena Hoyos rompió su silencio y aclaró que no existe un vínculo sentimental con Irivarren. La influencer aseguró que su relación es únicamente de amistad y que el viaje se dio de manera espontánea.

“Nos vinimos con Raúl que también es mi pataza, y no veo nada de malo. También pensé: ‘A Mario le siguen hasta en el baño’, pero como no tenemos nada que ocultar, entonces normal”, dijo Ximena Hoyos ante las cámaras de “Amor y Fuego”.

Al ser consultada por si podría surgir un posible romance entre ella y Mario Irivarren, Hoyos dejó en claro que no. “¿Mario y yo? Imagínate, no, imposible”, aseguró de forma tajante la también modelo.

Por su parte, Mario Irivarren evitó pronunciarse sobre el ampay y las especulaciones en torno a su vida personal. El exchico reality se mostró reservado frente a las preguntas de la prensa durante su estadía en Paracas.

Mario Irivarren fue captado en Paracas al lado de la actriz Ximena Hoyos. (Foto: Captura de video)

Cabe resaltar que este episodio ocurre semanas después de que se confirmara su ruptura con Onelia Molina, quien decidió poner fin a la relación tras la difusión de imágenes de Mario Irivarren besando a otra mujer en una fiesta a bordo de un yate en Argentina.