Onelia Molina ha decidido continuar con su vida y enfocarse en sus proyectos personales luego de enfrentar días malos por el polémico episodio que protagonizó su expareja Mario Irivarren en una fiesta en Argentina. Sin embargo, la chica reality ha sido cuestionada por la manera como está llevando su proceso de soltería.

Onelia Molina no se quedó callada y no dudo en responder a las críticas que viene recibiendo por las redes sociales al ser vista recientemente en una fiesta con sus amigas. Aclaró que actualmente no mantiene ninguna relación, por lo que considera que tiene total libertad para salir y divertirse.

LEE MÁS: Onelia Molina confirma conversación con Alejandra Baigorria tras ampay en Argentina

Además, dejó en claro a quienes calificaron su proceso como “duelo”, donde inmediatamente respondió: “¿Acaso se ha muerto alguien que valía la pena?”.

“Estoy en una etapa en la que estoy soltera. Antes estaba en otra etapa y respetaba. Ahora no quiero nada con nadie, quiero estar sola, sanar heridas, extraño muchas cosas”, agregó.

Onelia Molina se pronunció luego de ser cuestionada por salir de fiesta tras el fin de su relación con Mario Irivarren. (Foto: YouTube / TVMOS+)

Asimismo, Onelia envió un mensaje directo a sus seguidores que continuará con sus proyecto y que la verán de forma constante en sus redes sociales. “Voy a seguir trabajando y me van a ver trabajando. ¿Qué voy a hacer? No me voy a sentar a llorar por lo que viene pasando”, expresó.

La chica reality también se refirió a que sus salidas no están relacionada con el inicio de un nuevo romance, sino, por el contrario, aseguró que busca sanar heridas tras la ruptura con su expareja Mario Irivarren y reencontrarse consigo misma.

Finalmente, dejó en claro que si la ven con un estado de ánimo triste es porque extraña a sus gatos, a su familia y que todo es parte de un proceso que tiene que afrontar. Y aclaró que va estar bien y que su prioridad ahora es su estado emocional.

“Extraño mis gatos, la familia que tenía, pero es parte de un proceso, y voy a estar bien”, precisó la modelo.