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Onelia Molina responde a críticas tras salir a fiesta con amigos. (Foto: YouTube / TVMOS+)
Onelia Molina responde a críticas tras salir a fiesta con amigos. (Foto: YouTube / TVMOS+)
Por Redacción EC

Onelia Molina ha decidido continuar con su vida y enfocarse en sus proyectos personales luego de enfrentar días malos por el polémico episodio que protagonizó su expareja Mario Irivarren en una fiesta en Argentina. Sin embargo, la chica reality ha sido cuestionada por la manera como está llevando su proceso de soltería.

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