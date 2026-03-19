La farándula nacional se encuentra en llamas tras el último escándalo protagonizado por Mario Irivarren. Luego de que se difundieran imágenes del modelo disfrutando de una desenfrenada juerga en Argentina, rodeado de mujeres y lejos de quien fuera su pareja, Onelia Molina, las redes sociales estallaron en críticas. Sin embargo, en medio de la tormenta, su compañera de conducción en el pódcast ‘La Manada’, Laura Spoya, salió al frente para frenar los ataques contra su compañero, asegurando que un desliz no define la integridad de una persona y que los amigos están para sostenerse en las malas. Esta postura defensiva no pasó desapercibida y generó una ola de cuestionamientos. Mientras Spoya intentó poner paños fríos a la situación apelando a la “humanidad” y al aprendizaje tras los errores, figuras como Magaly Medina han arremetido contra ella, acusándola de encubrir conductas que consideran inaceptables. Entre el fuego cruzado de la opinión pública, el equipo del pódcast ‘La Manada’ se ha visto envuelto en una crisis de imagen que los obligó a retroceder y pedir disculpas por el tono burlón con el que manejaron la noticia. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO RESPALDÓ LAURA SPOYA A MARIO IRIVARREN?

La conductora de ‘Al sexto día’ se pronunció sobre el escándalo mediático señalando que, aunque Irivarren cometió fallas durante su viaje, esto no lo define como una mala persona. Para la modelo, juzgar a alguien por un tropiezo es algo desproporcionado, pues considera que fallar es parte del aprendizaje de cualquier ser humano. “A veces se olvidan que somos seres humanos, la cagamos, a veces uno la caga, aprende y es parte de la vida también cometer errores”, comentó.

Asimismo, Spoya sostuvo que los vínculos cercanos implican apoyo en momentos de crisis y que las correcciones se dan en el ámbito privado, lejos de las cámaras. “Mario es nuestro hermano, es nuestro amigo y la está pasando mal. Así haya cometido errores, sigue siendo tu brother. (...) Siempre hemos hablado en privado a desahuevarlo“, sostuvo.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE EL APOYO DE SPOYA?

Magaly Medina criticó duramente a Laura Spoya, acusándola de actuar como una “compañera de juergas” que justifica las faltas de su amigo en lugar de ser firme frente a su público. Para la periodista, no hay coherencia entre los valores que se predican en un programa y este tipo de reacciones: “Se ha convertido hoy en una alcahueta, apañadora y cómplice de su amigo (...) Ella dice: ‘Yo, esta boca es mía, no hablo, no opino, yo no soy quién para juzgar’. Claro, porque a ti no te juzgaron, porque a ti no te criticaron como debieron hacerlo”.

Medina también rechazó el argumento del “error”, afirmando que una fiesta en un yate con otras mujeres es un acto premeditado. Cuestionó la labor de Spoya como comunicadora con estas palabras: “¿Tienes vena para ser comunicadora o no? ¿O simplemente eres la cómplice de tus amiguitos? (...) Que un hombre premeditadamente salga de fin de semana, organice una juerga en un yate con amiguitas... ¿es un error involuntario? Nadie los obligó a ir ese fin de semana. Se fueron, tomaron el riesgo, quisieron”.

¿POR QUÉ EL PÓDCAST ‘LA MANADA’ TUVO QUE PEDIR DISCULPAS PÚBLICAS?

Según informa Infobae, el espacio digital recibió duros cuestionamientos tras utilizar un tono sarcástico y lleno de mofas para abordar la infidelidad de su propio integrante. La audiencia criticó que se priorizara la complicidad del grupo y el humor interno por encima del respeto hacia Onelia Molina, quien resultó emocionalmente afectada por las imágenes.

Ante la presión, el productor Abner Robles admitió que el equipo cometió un desacierto: “Me siento en la necesidad de ofrecerle mis disculpas a Onelia y a su familia por la forma en la que iniciamos ayer el programa (...) hubo terceras personas afectadas emocionalmente y de verdad no fue la decisión correcta”.

Laura Spoya también ofreció sus disculpas, revelando que recibió ataques muy agresivos en sus redes tras el incidente. Aclaró que sí tiene empatía por Onelia Molina y que incluso se comunicó con ella personalmente: “Como mujer, sí soy empática con Onelia, como lo dije, aunque algunos medios han querido tergiversar mis palabras. (...) Las disculpas del caso. De hecho, yo le he escrito también en privado porque lo consideré correcto”.

VÍDEO RECOMENDADO: