El popular podcast ‘La Manada’ se encuentra en el ojo de la tormenta tras una serie de incidentes que han puesto en duda su permanencia en las plataformas digitales. La reciente difusión de un “ampay” protagonizado por Mario Irivarren en Argentina, sumado a su mediática ruptura con Onelia Molina, y un accidentado episodio previo de Laura Spoya, ha forzado a la producción a tomar medidas drásticas ante la pérdida de respaldo de su comunidad digital. En un intento por frenar la crisis de reputación, los conductores han anunciado una transformación total del espacio. Entre rumores de cancelación y fuertes cuestionamientos éticos, el equipo de Satélite+ busca redefinir su propuesta editorial para intentar salvar un proyecto que, hasta hace poco, lideraba las tendencias del entretenimiento local pero que hoy enfrenta su momento más crítico.

¿QUÉ CAMBIOS SE IMPLEMENTARÁN EN EL FORMATO TRAS LA CRISIS?

Luego de pasar varios días analizando la situación y manteniendo reuniones de emergencia con la productora Satélite+, Laura Spoya confirmó que el programa se someterá a una modificación profunda.

Según la conductora, el proyecto quedó seriamente afectado por los escándalos recientes, lo que obliga a una “revisión inmediata” del contenido. “Después de un fin de semana introspectivo”, el equipo determinó que es vital iniciar una etapa de renovaciones para intentar reconectar con un público que se siente decepcionado.

Esta reestructuración no solo afectará la línea editorial y las dinámicas de interacción, sino que también incluirá una inspección detallada de quiénes integran el staff para alinearse con los nuevos estándares que buscan proyectar, según informa La República.

¿SE IRÁ MARIO IRIVARREN DE LA CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA?

A pesar de ser el principal señalado por la opinión pública, la permanencia de Mario Irivarren en el espacio está garantizada. Gerardo Pe’ fue el encargado de disipar las dudas sobre la salida del modelo, asegurando que no habrá modificaciones en los rostros principales que se sientan a la mesa. De igual forma, el locutor ratificó que no tienen intenciones de abandonar su actual plataforma de difusión, enfatizando que el respaldo del canal digital hacia ellos es absoluto.

“Con respecto a Mario, él va a seguir con nosotros sí o sí, esta mesa no se va a cambiar y no vamos a cambiar de canal tampoco”, sentenció el comunicador para dejar claro que el equipo se mantiene unido pese a la controversia.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL AMPAY DE MARIO IRIVARREN?

El hecho ocurrió en Argentina, específicamente en el barrio de Palermo. La cronología de los hechos comenzó cuando Mario Irivarren, junto a sus amigos Said Palao, Patricio Parodi y Francho Sierralta, se instalaron en un AirBNB con piscina, lugar al que llegaron diversas jóvenes a los pocos minutos de su arribo.

Posteriormente, el grupo se trasladó al Delta del Tigre para abordar un yate de dos niveles, donde el consumo de alcohol y la música marcaron la jornada.

Durante la celebración, las cámaras captaron a Francho Sierralta y a Mario Irivarren en actitudes comprometedoras, intercambiando muestras de afecto y besos con jóvenes presentes en el lugar, ignorando sus relaciones sentimentales.

Paralelamente, Said Palao fue visto bailando con las asistentes mientras intentaba que en sus registros para redes sociales no apareciera rastro alguno de sus acompañantes.

Tras concluir la jornada en el río, el grupo regresó a tierra firme en un estado de evidente ebriedad; sin embargo, la celebración no terminó ahí, pues todos abordaron un vehículo con las acompañantes para regresar al alojamiento inicial y continuar la celebración en la intimidad.