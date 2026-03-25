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¿Fin definitivo? ‘La Manada’ desaparece del aire tras polémico ampay de Mario Irivarren | Foto: @lamanadaoficial.pe
¿Fin definitivo? ‘La Manada’ desaparece del aire tras polémico ampay de Mario Irivarren | Foto: @lamanadaoficial.pe
Por Redacción EC

El popular podcast ‘La Manada’ se encuentra en el ojo de la tormenta tras una serie de incidentes que han puesto en duda su permanencia en las plataformas digitales. La reciente difusión de un “ampay” protagonizado por Mario Irivarren en Argentina, sumado a su mediática ruptura con Onelia Molina, y un accidentado episodio previo de Laura Spoya, ha forzado a la producción a tomar medidas drásticas ante la pérdida de respaldo de su comunidad digital. En un intento por frenar la crisis de reputación, los conductores han anunciado una transformación total del espacio. Entre rumores de cancelación y fuertes cuestionamientos éticos, el equipo de Satélite+ busca redefinir su propuesta editorial para intentar salvar un proyecto que, hasta hace poco, lideraba las tendencias del entretenimiento local pero que hoy enfrenta su momento más crítico.

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