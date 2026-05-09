La reciente edición especial por el Día de la Madre del pódcast ‘La Manada’ se convirtió en el escenario de una de las declaraciones más tajantes de la temporada tras la participación de las madres de los conductores. En medio de bromas y preguntas sobre la vida sentimental de los integrantes, July Solano, madre de Laura Spoya, terminó protagonizando un inesperado momento al pronunciarse sobre la posibilidad de que Mario Irivarren mantenga una relación amorosa con su hija. Aunque reconoció públicamente varias cualidades positivas del exchico reality, dejó en claro que no aprueba una posible cercanía sentimental entre ambos. Sus comentarios sorprendieron a los conductores del programa y rápidamente generaron reacciones entre los seguidores del pódcast, especialmente porque desde hace tiempo ambos vienen siendo relacionados sentimentalmente en redes sociales.

¿QUÉ LE DIJO LA MADRE DE LAURA SPOYA A MARIO IRIVARREN EN PLENO PODCAST?

Durante la conversación en vivo, Mario Irivarren quiso saber directamente si tendría la aprobación de July Solano para iniciar una relación con Laura Spoya. Sin embargo, la respuesta de la madre de la modelo fue inmediata y bastante firme. “Cada cual que se cuide por su lado, que caminen en líneas paralelas”, expresó frente a todos los presentes.

La situación se volvió aún más incómoda cuando Gerardo Pe’ insistió con la posibilidad de que ambos pudieran acercarse sentimentalmente en el futuro. Lejos de cambiar de postura, la madre de Laura reafirmó tajantemente: “No estoy de acuerdo”.

¿POR QUÉ JULY SOLANO CONSIDERA QUE MARIO Y LAURA NO SON COMPATIBLES?

Aunque evitó hablar negativamente de Mario Irivarren, July Solano explicó que conoce perfectamente la personalidad de su hija y que, por esa razón, considera que una relación entre ambos no funcionaría. Incluso destacó algunos aspectos positivos del exchico reality, señalando que le parece una persona trabajadora, con visión, carisma y presencia física bastante atractiva ante el público.

Pese a ello, insistió en que ambos tienen caracteres demasiado similares. “Son dos cables rojos que no pegan”, comentó entre risas, dejando entrever que una relación podría terminar siendo conflictiva y complicada con el paso del tiempo.

El popular ‘Calavera coqueta’, por su parte, tomó el momento con humor y respondió: “No hay la venia de mami July, qué pena”, provocando las risas del resto de integrantes del programa, según recoge el diario La República.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA VIDA SENTIMENTAL DE LAURA SPOYA?

En las últimas semanas, Laura Spoya ha sido vinculada sentimentalmente con con el creador digital Sebastián Gálvez. Recientmente, ambos fueron captados compartiendo juntos en una discoteca de Miraflores. Las imágenes, difundidas por ‘Magaly TV La Firme’, mostraban a loas figuras conversando muy cerca dentro del local nocturno, lo que volvió a alimentar los rumores de romance.

Sin embargo, tanto Laura como Sebastián han evitado confirmar públicamente una relación. Incluso, el influencer negó a un reportero de ‘Magaly TV La Firme’ cualquier acercamiento sentimental y respondió irónicamente cuando fue consultado sobre las fotografías. “Qué raro, debe ser IA”, señaló inicialmente. Luego agregó: “Somos amigos y todo bien. Ya déjenla tranquila”.

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