Resumen

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Magaly Medina sobre el arrepentimiento de Mario Irivarren. (Foto: YouTube / "Magaly TV, la firme")
Magaly Medina sobre el arrepentimiento de Mario Irivarren. (Foto: YouTube / "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

Mario Irivarren volvió a la conducción de su podcast “La Manada” y lo primero que hizo fue pedir disculpas por su comportamiento en Argentina, donde fue captado en una fiesta junto a otros chicos reality. Al respecto, Magaly Medina cuestionó el arrepentimiento del exintegrante de “Esto es guerra”.

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