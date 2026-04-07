Mario Irivarren volvió a la conducción de su podcast “La Manada” y lo primero que hizo fue pedir disculpas por su comportamiento en Argentina, donde fue captado en una fiesta junto a otros chicos reality. Al respecto, Magaly Medina cuestionó el arrepentimiento del exintegrante de “Esto es guerra”.

La conductora de “Magaly TV, la firme” no dudo en expresar su rechazo ante las disculpas de Mario Irivarren, quien dijo que cometió un error en Argentina y que se encuentra pagando las consecuencias de sus errores.

En su reciente programa, Magaly Medina habló sobre el regreso del podcast “La Manada” y señaló que el grupo ha atravesado una crisis debido a sus malos comportamientos y al mal manejo de su vida personal.

Magaly Medina sobre el arrepentimiento de Mario Irivarren. (Foto: YouTube / "Magaly TV, la firme")

“Mario Irivarren es un tipo que no actuó de buena manera. Él hizo un zafarrancho de su vida, le faltó el respeto a Onelia... ¿quién le va a creer? A mí me da risa, no le creo nada. Así rezara no le creo”, dijo la conductora de espectáculos.

Asimismo, la Magaly Medina comentó que las disculpas de Mario Irivarren llegan tarde tras su decisión de irse de viaje y evitar dar declaraciones al respecto.

CONOCE MÁS: Mario Irivarren viajó junto a Ximena Hoyos tras separación de Onelia Molina

“Hubiera sido bueno antes. Uno cuando la riega, uno cuando hace algo que no está bien, que no solo le fallaste a tu público sino que demostraste que no eres un ser confiable, que careces de valores, por lo menos haces un acto de constricción, pides disculpas tratando de empatizar con las personas a las que dañaste. Pero no luego de un mes”, agregó.

Magaly Medina no dudo en expresar su rechazo ante las disculpas de Mario Irivarren. (Foto: YouTube / "Magaly TV, la firme)

Como se recuerda, Mario Irivarren volvió a su podcast “La Manada” luego de que el programa también dejará de emitirse por los comentarios que hicieron sobre la infidelidad del chico reality a Onelia Molina.