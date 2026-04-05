Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Onelia Molina se pronuncia tras ser vinculada con Kevin Díaz. (Foto: Instagram)
Onelia Molina se pronuncia tras ser vinculada con Kevin Díaz. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Onelia Molina marco distancia de su expareja Mario Irivarren y sorprendió a todos con su viaje a Tarapoto durante Semana Santa. Más allá de la travesía que vivió, lo que más llamó la atención de sus fans en redes sociales fue que no hizo el viaje sola, sino que estuvo acompañada de Kevin Díaz, su compañero de “Esto es guerra”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.