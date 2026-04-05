Onelia Molina marco distancia de su expareja Mario Irivarren y sorprendió a todos con su viaje a Tarapoto durante Semana Santa. Más allá de la travesía que vivió, lo que más llamó la atención de sus fans en redes sociales fue que no hizo el viaje sola, sino que estuvo acompañada de Kevin Díaz, su compañero de “Esto es guerra”.

Tras ser vista con el chico reality, Onelia Molina fue consultada por si existe una cercanía superior a la de una amistad con su compañero de programa. Al respecto, la modelo aclaró que solo es su amigo y que es “una gran persona”.

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En declaraciones para América Espectáculos, Onelia Molina reconoció que Kevin Díaz es un chico “bonito” y que ambos se conocen desde hace muchísimo tiempo.

Onelia Molina marco distancia de su expareja Mario Irivarren y sorprendió a todos con su viaje a Tarapoto junto a Kevin Díaz. ( Foto: Instagram)

“Mi bebito, él es bonito, es una gran persona. Creo que desde hace muchísimo tiempo nos conocemos, hemos compartido mucho”, dijo Onelia Molina al citado programa de América Televisión.

“Estoy agradecida de conocer tan lindos seres humanos”, agregó la integrante de “Esto es guerra” tras hacer hincapié en que se encuentra soltera tras poner punto final a su romance con Mario Irivarren.

Onelia Molina y Kevin Díaz fueron vistos juntos durante un viaje a Tarapoto por Semana Santa. Los chicos reality no se ocultaron y compartieron detalles de su travesía en sus redes sociales, donde se vio también que estuvieron acompañados de Leandro Cabello y otra joven.

Kevin Díaz, Onelia Molina, Leandro Cabello y una amiga en Tarapoto. (Foto: Instagram)

Cabe recordar que Onelia Molina anunció a través de un comunicado el fin de su relación con Mario Irivarren luego que el programa “Magaly TV, la firme” emitiera imágenes del chico reality besando a otra mujer durante una fiesta en un yate en Buenos Aires, Argentina. En la misma reunión estuvieron también Patricio Parodi y Said Palao.