Resumen

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Magaly Medina aclaró que su equipo no buscó Onelia, sino que fue ella quien llamó a su equipo de producción. (Foto: YouTube /"Magaly TV, la firme"
Magaly Medina aclaró que su equipo no buscó Onelia, sino que fue ella quien llamó a su equipo de producción. (Foto: YouTube /"Magaly TV, la firme"
Por Redacción EC

Magaly Medina salió al frente para aclarar a Onelia Molina sobre la conversación que tuvo con su equipo periodístico donde revela detalles de la despedida de soltero de Said Palao en Colombia, y asegura que fue la chica reality quien llamo a su programa.

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