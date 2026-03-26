Magaly Medina salió al frente para aclarar a Onelia Molina sobre la conversación que tuvo con su equipo periodístico donde revela detalles de la despedida de soltero de Said Palao en Colombia, y asegura que fue la chica reality quien llamo a su programa.

Durante la reciente emisión se “Magaly TV, la firme”, la conductora aclaró que su equipo no buscó a la ‘guerrera’, sino que fue ella quien tomó la iniciativa de comunicarse con su producción. Según Magaly, la conversación se dio en un contexto en el que Molina decidió brindar información, posiblemente por “cólera, rabia o deseos de revancha” tras el escándalo de su expareja Mario Irivarren en Argentina.

Esta declaración surge luego de que Onelia Molina saliera en un podcast a decir que desconocía que la conversación que tuvo con uno de los periodistas de Medina fuera difundida sin su consentimiento e incluso expresó que la llamada fue grabada sin su autorización.

Magaly Medina acalró que el programa no realizó ninguna llamada inicial, insistiendo en que Onelia se comunicó con ellos. (Foto: YouTube /"Magaly TV, la firme"

“Lamentablemente me hicieron una llamada lo cual pensé que era privada, pero no fue privada, fue grabada sin mi consentimiento. Pero, bueno, así son las cosas, yo no mentí, no dije algo que no es”, dijo Onelia en el canal de streamig “Doble sentido”.

Por su parte, Magaly Medina rechazó estas acusaciones y sostuvo que los periodistas no son amigos de las figuras públicas, sino reporteros que investigan y buscan la noticia. Además, reafirmó que el programa no realizó ninguna llamada inicial, insistiendo en que “ella llamó, nosotros no la llamamos”, en referencia a la modelo.

“Si ella habla con un periodista, no es una conversación privada. En una conversación existen dos personas, una de las que participa también es su conversación, le pertenece la mitad, entonces esa persona puede hacerlo público. Nosotros tenemos la autorización de uno de nuestros investigadores. Ella no debe hacerse la sorprendida, porque sabe cómo somos los periodistas. Los periodistas tenemos fuentes, no amigos”, aclaró Medina.

Como se recuerda, Onelia Molina terminó su relación con Mario Irivarren luego que “Magaly TV, la firme” difundiera imágenes del chico reality en una fiesta con mujeres en Argentina. Incluso se ve al exconductor de “La Manada” besando a una de las chicas, mientras Said Palao y Patricio Parodi se divierten con otras mujeres.