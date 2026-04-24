Kevin Díaz decidió hablar abiertamente sobre el vínculo que mantiene con la modelo Onelia Molina, luego de que surgieron rumores de un posible romance; sin embargo, el integrante de “Esto es guerra”, descartó de forma tajante que exista una relación más allá de la amistad.

Durante una reciente entrevista para el programa “América Hoy”, Kevin Díaz fue consultado directamente sobre los rumores que surgieron en los últimos días que lo involucran con Onelia Molina, a lo que respondió con total claridad, diciendo que su relación con la influencer es únicamente amical.

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“Onelia es una excelente chica. Te podría decir que es para mí, la tengo acá como que en un pedestal. La admiro muchísimo, es una persona a la que le tengo mucho aprecio”, comentó Díaz.

Kevin Díaz habla del vínculo con Onelia.

Además, el chico reality señaló que conoce muchos aspectos personales de Onelia, lo que ha fortalecido su confianza mutua, aunque sin que ello implique un interés romántico.

“Sé muchas cosas de su vida, como amigo, confidente, que soy de ella. Entonces siento que decir que es una persona que sería como que me gusta está de más, porque yo la quiero como una amiga, al igual que ella... No”, añadió.

El chico reality cerró cualquier posibilidad de un romance, ya que reafirmó que ambos mantienen acuerdos claros sobre su relación. “Y sus límites ya están bien marcados, también, el de ambos en realidad”, concluyó, dejando claro que se encuentran en la misma sintonía.

Kevin Díaz, Onelia Molina, Leandro Cabello y una amiga en Tarapoto. (Foto: Instagram)

Por su lado, Onelia Molina ya había adelantado en días previos que no se encuentra emocionalmente preparada para iniciar una nueva relación, dejando en claro que atraviesa un proceso personal y que prefiere enfocarse en su bienestar.