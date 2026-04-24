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Kevin Díaz aclara relación con Onelia Molina y asegura que la quiere "como amiga". (Foto: YouTube / "América Hoy")
Kevin Díaz aclara relación con Onelia Molina y asegura que la quiere "como amiga". (Foto: YouTube / "América Hoy")
Por Redacción EC

Kevin Díaz decidió hablar abiertamente sobre el vínculo que mantiene con la modelo Onelia Molina, luego de que surgieron rumores de un posible romance; sin embargo, el integrante de “Esto es guerra”, descartó de forma tajante que exista una relación más allá de la amistad.

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