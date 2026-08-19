Este miércoles, Onelia Molina habló sobre su vínculo con Kevin Díaz, modelo venezolano con quien comparte espacio en ‘Esto es Guerra’ (EEG), luego de asistir juntos a una boda donde también estuvo presente su expareja Mario Irivarren.
Al ser entrevistada por ‘Más Espectáculos’, la odontóloga descartó confirmar una relación formal inmediatamente con Díaz, aunque señaló que los hechos se evidenciarán con el paso del tiempo.
“(¿A punto de oficializar?) Eso lo estamos reservando, pero bueno, yo creo que con el tiempo se va a ir dando. Y creo que ustedes también se van a dar cuenta. La cosa es que estoy tranquila”, comentó Molina.
En el plano laboral, la modelo justificó haber votado para evitar la eliminación de Díaz del EEG, afirmando que su respaldo se basó en el rendimiento del participante y no solo en la cercanía afectiva.
“Estoy supercontenta de verlo acá. Es un chico que no solo por el hecho que esté saliendo conmigo, lo salvé, sino que al programa siento que aporta muchísimo. Es responsable, llega temprano, ensaya los juegos, si alguien necesita ayuda, siempre está pendiente”, afirmó.
Respecto a la coincidencia con Mario Irivarren en el matrimonio de unos amigos en común, Molina aclaró en “América Hoy” que no sostuvo ningún acercamiento con el modelo y que no tiene intención de conversar con él a futuro.
“No hubo ningún acercamiento, no lo va a haber ni ahora ni más adelante. Creo que yo sí sé poner ciertos límites y por respeto a Kevin no voy a brindar ningún tipo de opinión. Yo estoy en otra etapa de mi vida, estoy tranquila”, acotó Molina.
Asimismo, Díaz señaló al mismo medio que se enteró de la presencia de Irivarren por redes sociales y aseguró que no lo vio durante la fiesta, precisando que no tendría inconvenientes en saludarlo si coincidieran en algún espacio público.