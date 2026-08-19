Su declaración ocurre luego de que fuera vista junto a Díaz en una boda a la que también asistió Mario Irivarren, su expareja. | Foto: América TV (Captura) / Composición EC
Su declaración ocurre luego de que fuera vista junto a Díaz en una boda a la que también asistió Mario Irivarren, su expareja. | Foto: América TV (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Este miércoles, Onelia Molina habló sobre su vínculo con Kevin Díaz, modelo venezolano con quien comparte espacio en ‘Esto es Guerra’ (EEG), luego de asistir juntos a una boda donde también estuvo presente su expareja Mario Irivarren.

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