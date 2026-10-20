Guty Carrera se convirtió en el ganador de la quinta temporada de “Top Chef VIP”, el programa de competencia gastronómica de Telemundo, y obtuvo un premio de 200 mil dólares tras imponerse en la gran final, superando a famosos como Ninel Conde, Lupillo Rivera y Kelly Ríos.

El actor y modelo peruano logró destacar entre los cuatro participantes que llegaron a la última etapa del reality, cuya definición se transmitió en vivo el pasado lunes 19 de octubre. Los concursantes demostraron sus habilidades frente al jurado, responsables de evaluar sus preparaciones y elegir al ganador de esta edición.

La decisión estuvo a cargo de los chefs Antonio “Toño” de Livier, Inés Páez Nin, conocida como Chef Tita, y Betty Vázquez. Tras evaluar los platos presentados por los finalistas, el jurado anunció el nombre del representante de Perú como vencedor de la competencia.

Guty Carrera se convirtió en el ganador de la quinta temporada de Top Chef VIP. (Foto: Instagram /@gutycarrera)

La gran final de la quinta temporada de “Top Chef VIP” también contó con la presencia de familiares, amigos y exparticipantes del espacio televisivo. Entre los asistentes estuvo Alana Lliteras, pareja de Carrera, quien reaccionó emocionada al conocer el resultado.

Así reaccionó Guty Carrera tras coronarse campeón del reality

Tras escuchar el veredicto del jurado, Guty Carera expresó su sorpresa por el resultado y manifestó su incredulidad ante la victoria. “No lo puedo creer. ¿Esto es real? Gané, gané”, señaló durante la transmisión, luego de confirmarse que fue el campeón.

El triunfo representó un nuevo paso en la trayectoria televisiva de Guty, quien ha desarrollado una carrera como actor y modelo, además de participar en diversos programas. Antes de incorporarse a “Top Chef VIP”, formó parte de la primera temporada de “La Isla: Desafío Extremo” y de la cuarta edición de “La Casa de los Famosos”.

Guty Carrera junto a Carmen Villalobos, conductora de Top Chef VIP.

Por su parte, Telemundo confirmó que “Top Chef VIP” regresará con una sexta temporada en 2027. El formato, conducido por Carmen Villalobos en su quinta entrega, continuará reuniendo a personalidades del entretenimiento en una competencia gastronómica.