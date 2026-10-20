Guty Carrera se convirtió en el ganador de la quinta temporada de Top Chef VIP. (Foto: Instagram /@gutycarrera)
Guty Carrera se convirtió en el ganador de la quinta temporada de Top Chef VIP. (Foto: Instagram /@gutycarrera)
Por Redacción EC

Guty Carrera se convirtió en el ganador de la quinta temporada de “Top Chef VIP”, el programa de competencia gastronómica de Telemundo, y obtuvo un premio de 200 mil dólares tras imponerse en la gran final, superando a famosos como Ninel Conde, Lupillo Rivera y Kelly Ríos.

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