La supuesta rivalidad entre Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia ha generado polémica durante años debido a sus diferencias públicas, comparaciones profesionales y cruces de declaraciones, las cuales acapararon la atención de los medios de espectáculos. Sin embargo, ambas salseras han expresado anteriormente su disposición a dejar atrás las controversias y apoyarse mutuamente en la industria musical. En ese contexto, las reconocidas cantantes peruanas sorprendieron recientemente a sus seguidores al conversar por teléfono sobre sus experiencias en el medio artístico, lo que dejó abierta la posibilidad de una futura colaboración. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ LE DIJO DANIELA DARCOURT A YAHAIRA PLASENCIA DURNATE UNA LLAMADA TELEFÓNICA EN VIVO?

En la reciente edición del podcast ‘¿Qué puede salir mal?’, Yahaira Plasencia participó como invitada para hablar sobre la evolución de su carrera musical, su más reciente lanzamiento y detalles de su vida amorosa. Sin embargo, la salsera también se pronunció sobre la supuesta rivalidad con Daniela Darcourt y dejó en claro que siempre le desea lo mejor, en una industria musical que, según señaló, está marcada por la falta de apoyo en el país. Tras ello, Carlos Vílchez, panelista del programa, no dudó en contactarse telefónicamente con la interprete de “Señor mentira”, donde la ‘Patrona de la Salsa’ la saludó con cordialidad.

Durante la llamada, ambas coincidieron en que han enfrentado actitudes hipócritas en el mundo artístico y señalaron que existe una diferencia entre la amabilidad que se muestra públicamente y el comportamiento detrás de cámaras. Asimismo, Daniela y Yahaira expresaron su disposición a apoyarse mutuamente en la industria de la salsa, donde consideran que falta respaldo, y dejaron abierta la posibilidad de grabar una canción juntas. “Es que es verdad. Tú y yo lo sabemos porque a ti te han sonreído todas las víboras, a mí me han sonreído todas, y al final...”, dijo Daniela durante una conversación distendida, marcada por las risas.

¿QUÉ RESPONDIÓ DANIELA DARCOURT A CARLOS CACHO TRAS ELOGIAR A YAHAIRA PLASENCIA?

Hace unos meses, Carlos Cacho encendió la polémica durante la emisión del desaparecido programa ‘Mesa caliente’, donde aseguró que Yahaira Plasencia es la mejor voz femenina de la salsa en el Perú. A pesar de que sus compañeros en la conducción, como Karla Tarazona, Ric La Torre, Israel Dreyfus y Flor Ortola, discreparon con sus declaraciones y destacaron la trayectoria de Daniela Darcourt, el estilista se mantuvo firme en sus palabras. “Es la exponente femenina más importante de salsa en nuestro país, Yahaira Plasencia, le guste a quien le guste. Amo a Yahaira. Yahaira nunca mueras”, dijo el presentador de televisión.

Sin embargo, lejos de ignorar estas declaraciones, la cantante de 30 años decidió responder en el programa de streaming ‘Que bochinche’, en YouTube, sin rodeos y directa. Al inicio, Darcourt señaló que en el país existen otros artistas considerados entre los mejores exponentes de la salsa, como Antonio Cartagena o la propia Laura Mou, quienes hasta ahora sus éxitos musicales son escuchados a nivel internacional. Asimismo, la expareja de Waldir Felipa optó por no entrar en un conflicto con Cacho y respetar sus opiniones. “Hablar de exponentes internacionales de salsa peruana… El maestro Antonio Cartagena, al cual le mando un beso. Hasta el sol de hoy sigue sonando en Colombia, en Ecuador, en Nicaragua“, indicó.