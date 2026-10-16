Por Manuel Gomez

La supuesta rivalidad entre Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia ha generado polémica durante años debido a sus diferencias públicas, comparaciones profesionales y cruces de declaraciones, las cuales acapararon la atención de los medios de espectáculos. Sin embargo, ambas salseras han expresado anteriormente su disposición a dejar atrás las controversias y apoyarse mutuamente en la industria musical. En ese contexto, las reconocidas cantantes peruanas sorprendieron recientemente a sus seguidores al conversar por teléfono sobre sus experiencias en el medio artístico, lo que dejó abierta la posibilidad de una futura colaboración. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.