La jornada en el Estadio Nacional inició a las 6:00 p. m. con el ingreso del Santo Padre a bordo del papamóvil | Captura de TV Perú
La jornada en el Estadio Nacional inició a las 6:00 p. m. con el ingreso del Santo Padre a bordo del papamóvil | Captura de TV Perú
Por Redacción EC

Este jueves 12 de noviembre, Daniela Darcourt y Donnie Yaipén participaron en la Vigilia de los Jóvenes con el papa León XIV en el Estadio Nacional de Lima, donde interpretaron el tema “Aquí estoy, Señor” ante más de 50 mil personas, durante el segundo día del Sumo Pontífice en tierras peruanas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?