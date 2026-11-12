Este jueves 12 de noviembre, Daniela Darcourt y Donnie Yaipén participaron en la Vigilia de los Jóvenes con el papa León XIV en el Estadio Nacional de Lima, donde interpretaron el tema “Aquí estoy, Señor” ante más de 50 mil personas, durante el segundo día del Sumo Pontífice en tierras peruanas.

La presentación musical se llevó a cabo cerca del cierre de la ceremonia, antes de la despedida del Santo Padre, cuando ambos intérpretes subieron al escenario acompañados por un grupo de jóvenes para entonar la canción.

Durante la interpretación, el Pontífice sostuvo una vela encendida mientras observaba el acto desde el estrado principal, un gesto simbólico que fue replicado por los asistentes en las tribunas.

Tras finalizar el evento, la salsera compartió su experiencia a través de sus redes sociales, calificando la oportunidad como una gran bendición.

“Gracias al papa por recibir con cariño lo que todo su pueblo le ofrece. Gracias Dios mío por dejarme entregar mi instrumento para hacerte una nueva alabanza como cuando era una niña”, escribió la artista.

Por su parte, Yaipén también se pronunció en sus plataformas. “Un momento inolvidable, que llevaré siempre en mi corazón. Gracias por todo Dios mío”, indicó.

La jornada, que inició a las 6:00 p. m., contó con la presencia del cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, miembros de la Conferencia Episcopal Peruana y el sacerdote peruano Edgard Rimaycuna, secretario personal del papa.

Estadio Nacional durante la vigilia del Papa León XIV el jueves 12 de noviembre en Lima | (Fotos: Giancarlo Ávila/@photo.gec)

El mensaje de papa León XIV para los jóvenes

El programa incluyó los testimonios de tres jóvenes identificados como Joao, Emily y sor Luzbinda, además de una obra teatral de 15 minutos dirigida por el actor peruano Fernando Luque sobre las dificultades de la juventud y la fe.

“El Señor no quita nada, lo da todo. Fíense de Cristo, confíen en él como en un verdadero amigo que los conoce, los ama y nunca los abandona”, fue uno de los mensajes que el Santo Padre brindó a sus fieles.

El papa León XIV y la gran vigilia con los jóvenes en el Estadio Nacional.

Una vez concluida esta actividad en la capital y tras pernoctar en la Nunciatura Apostólica, León XIV se trasladará este viernes 13 de noviembre hacia Chiclayo, lo que marcará su retorno a la ciudad donde ejerció su labor misionera.