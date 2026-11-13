Daniela Darcourt compartió su emoción en redes sociales tras cantar junto a Donnie Yaipén y un coro de jóvenes en la vigilia juvenil del papa León XIV en el Estadio Nacional de Lima, realizada el jueves 12 de noviembre ante miles de personas.

Tras bajar del escenario, la intérprete compartió en su cuenta de Instagram varias imágenes de la presentación y expresó lo que significó para ella cantar frente al Pontífice, una experiencia que también le hizo recordar sus primeros años, cuando cantaba en la iglesia.

“¡Qué bendición tan grande el poder cantarle al Santo Padre! Recibir su mensaje de amor, compasión y luz. Gracias al papa León XIV por recibir con cariño lo que todo su pueblo le ofrece. Gracias, Dios mío, por dejarme entregar mi instrumento para hacerte una nueva alabanza, como cuando era una niña” , escribió la artista.

¿Cómo fue la presentación frente al papa León XIV?

La participación de Daniela Darcourt y Donnie Yaipén ocurrió en la parte final de la vigilia, justo antes de que el papa León XIV se despidiera del público. Ambos cantantes unieron sus voces a las de varios jóvenes mientras el estadio se iluminaba con las velas que sostenían los asistentes.

Desde el estrado principal, el papa León XIV siguió de cerca la canción mientras sostenía también una vela encendida, una escena que llamó la atención de los presentes.

El mensaje del papa León XIV a los jóvenes

La vigilia juvenil empezó a las 6:00 p. m. y fue una de las actividades principales de la visita del papa León XIV al Perú. Durante su discurso, el Santo Padre habló sobre la pasión, la vocación y la amistad, y pidió a los jóvenes no vivir solo para cumplir lo que otros esperan de ellos.

“No se conformen con vivir siguiendo lo que otros esperan de ustedes. Dios los ha creado capaces de realizar un bien que nadie más podrá hacer exactamente de la misma manera”, dijo el papa, quien también los animó a buscar apoyo en la fe y en buenos amigos cuando pasen por momentos difíciles o de soledad.