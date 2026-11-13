La cantante fue una de las artistas que se presentó en la Vigilia de Oración con los Jóvenes y los Universitarios presidida por el papa León XIV | (Foto: Violeta Ayasta/photo.gec)
La cantante fue una de las artistas que se presentó en la Vigilia de Oración con los Jóvenes y los Universitarios presidida por el papa León XIV | (Foto: Violeta Ayasta/photo.gec)
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Por Redacción EC

Daniela Darcourt compartió su emoción en redes sociales tras cantar junto a Donnie Yaipén y un coro de jóvenes en la vigilia juvenil del papa León XIV en el Estadio Nacional de Lima, realizada el jueves 12 de noviembre ante miles de personas.

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