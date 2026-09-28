Daniela Darcourt puso fin a los rumores sobre su vida sentimental y confirmó públicamente su relación con Juan Labarca, integrante de la orquesta Zaperoko. La pareja apareció junta en la reciente edición de “El Reventonazo”, donde protagonizó un romántico momento frente a las cámaras.

La inesperada presentación ocurrió mientras la salsera conversaba con Ernesto Pimentel sobre algunos aspectos de su vida y sus gustos personales. En medio de la entrevista, el conductor hizo referencia a su situación sentimental y posteriormente anunció el ingreso de Labarca al set, presentándolo como el novio de la artista.

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La aparición del cantante sorprendió a Darcourt, quien recibió a su pareja entre sonrisas. Ya juntos frente a las cámaras, ambos hablaron sobre los primeros momentos de su historia y revelaron que, cuando se conocieron, ni siquiera intercambiaron números telefónicos.

Daniela Darcourt rompió su silencio y aclaró que mantiene un romance con el intérprete Juan Labarca de Zaperoko. (Foto: Captura de video / “El Reventonazo”)

Durante la conversación, Pimentel le preguntó a Juan Labarca qué había logrado conquistarlo de la intérprete de “Señor Mentira”. El músico no dudó en destacar principalmente la personalidad de Daniela. “Lo sencilla que es, su aura, tiene un ángel, algo”, expresó.

La pareja también compartió su pasión por la música. Labarca interpretó “Siempre seré”, canción que, según contaron durante el programa, cantó cuando ambos coincidieron por primera vez en una boda. Daniela se animó a acompañarlo con algunas voces, protagonizando así un improvisado dueto.

Al finalizar la interpretación, ambos se mostraron sonrientes y algo nerviosos por compartir públicamente este momento de su relación.

Daniela Darcourt rompió su silencio y aclaró que mantiene un romance con el intérprete Juan Labarca de Zaperoko. (Foto: Captura de video / “El Reventonazo”)

Como se recuerda, los rumores sobre su romance iniciaron en julio, cuando “Magaly TV, la firme” difundió imágenes de Daniela Darcourt saliendo de una clínica acompañada de Juan Labarca. En aquella ocasión, el integrante de Zaperoko fue captado abriéndole la puerta de un vehículo y dándole un beso antes de que ella ingresara al auto.