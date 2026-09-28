Daniela Darcourt rompió su silencio y aclaró que mantiene un romance con el intérprete Juan Labarca de Zaperoko. (Foto: Captura de video - “El Reventonazo” / Instagram - @juancitolabarca)
Daniela Darcourt rompió su silencio y aclaró que mantiene un romance con el intérprete Juan Labarca de Zaperoko. (Foto: Captura de video - “El Reventonazo” / Instagram - @juancitolabarca)
Por Redacción EC

Daniela Darcourt puso fin a los rumores sobre su vida sentimental y confirmó públicamente su relación con Juan Labarca, integrante de la orquesta Zaperoko. La pareja apareció junta en la reciente edición de “El Reventonazo”, donde protagonizó un romántico momento frente a las cámaras.

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