Esta no es la primera ocasión en que los músicos son vinculados, en junio ambos fueron captados bailando de manera muy cercana | Foto: Facebook / Magaly TV (Captura) / Composición EC
Esta no es la primera ocasión en que los músicos son vinculados, en junio ambos fueron captados bailando de manera muy cercana | Foto: Facebook / Magaly TV (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

La cantante peruana Daniela Darcourt fue captada en actitudes cariñosas con Juan Labarca Alarcón, vocalista de la orquesta Zaperoko del Callao, a quien besó y compartió luego un almuerzo familiar, para luego pasar la noche juntos.

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