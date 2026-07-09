La cantante peruana Daniela Darcourt fue captada en actitudes cariñosas con Juan Labarca Alarcón, vocalista de la orquesta Zaperoko del Callao, a quien besó y compartió luego un almuerzo familiar, para luego pasar la noche juntos.

En las imágenes, difundidas por “Magaly TV, la firme", comenzó el pasado 7 de julio cuando ambos salían de una clínica limeña, momento en el que el músico le abrió la puerta del vehículo a la intérprete y se produjo un beso.

Posteriormente, ambos asistieron a un almuerzo familiar al que acudieron la madre de Darcourt y los padres de Labarca. Tras la reunión, se trasladaron hasta el inmueble de la salsera en Barranco, donde pasaron el resto de la noche.

Esta no es la primera vez que ambos músicos son vinculados, pues en junio fueron captados bailando de manera cercana en un local nocturno. En aquella ocasión, Magaly Medina señaló que existía mucha confianza entre ambos y descartó que se tratara de su expareja, Waldir Felipa.

Labarca, quien se desempeña como integrante de Zaperoko desde hace más de un año, ha mantenido un perfil reservado.

En ese sentido, Medina, quien mantiene una amistad con la salsera, sostuvo que ella tiene derecho a disfrutar esta nueva etapa, dejar atrás su anterior vínculo y encontrar a la persona con quien desea formar una familia.

Por su parte, ni Daniela Darcourt ni Juan Labarca han emitido declaraciones o comentarios respecto al tipo de vínculo que mantienen.