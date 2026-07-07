La competencia por la audiencia de los sábados continúa siendo intensa en la televisión peruana. Sin embargo, el programa “El Reventonazo de la Chola”, conducido por Ernesto Pimentel, logró imponerse a espacios como “Edson pa’ qué más”, “JB Noticias” y “Me caigo de risa” en la jornada del último fin de semana.

Según las cifras difundidas, el espacio de entretenimiento liderado por Pimentel alcanzó 13,4 puntos de rating y se ubicó entre los programas más vistos del día. El resultado cobra relevancia debido a la fuerte competencia de las transmisiones del Mundial 2026, que han captado la atención de miles de televidentes en las últimas semanas.

En contraste, “Edson pa’ qué más”, conducido por Edson Dávila en América Televisión, registró 9,8 puntos de audiencia. Aunque logró mantenerse dentro del grupo de programas más vistos de la fecha, no consiguió superar la marca obtenida por el espacio liderado por la popular Chola Chabuca.

Edson Dávila debutó con programa propio en América Televisión este sábado 13 de junio.

Los resultados también mostraron una amplia diferencia respecto a otros formatos de humor. “JB Noticias” obtuvo 4,1 puntos de rating, mientras que “Me caigo de risa” cerró la jornada con 2,9 puntos, quedando rezagados frente a la oferta de entretenimiento que dominó el horario estelar sabatino.

“Siento que el público es muy generoso conmigo, todos los sábados premia con su audiencia mi trabajo”, expresó Ernesto Pimentel tras conocer las cifras de sintonía obtenidas por su programa.

El conductor también destacó el respaldo constante de los televidentes a lo largo de los años. Según comentó, más de un millón de personas siguen cada semana las propuestas de humor, música y entretenimiento que presenta el espacio, uno de los más consolidados de la televisión nacional.

“El Reventonazo de la Chola” superó en rating el regreso de Carlos Álvarez con Jorge Benavides. (Foto: Difusión)

“Son más de un millón de personas que nos sintonizan”, afirmó Pimentel, quien celebró el liderazgo alcanzado por “El Reventonazo de la Chola” y aprovechó un momento de su programa para sumarse a la jornada solidaria en favor de los damnificados por los terremotos en Venezuela.