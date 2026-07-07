Los programas de entretenimiento libraron una nueva batalla por la audiencia del fin de semana. (Foto: Capturas / Composición GEC)
Los programas de entretenimiento libraron una nueva batalla por la audiencia del fin de semana. (Foto: Capturas / Composición GEC)
Por Redacción EC

La competencia por la audiencia de los sábados continúa siendo intensa en la televisión peruana. Sin embargo, el programa “El Reventonazo de la Chola”, conducido por Ernesto Pimentel, logró imponerse a espacios como “Edson pa’ qué más”, “JB Noticias” y “Me caigo de risa” en la jornada del último fin de semana.

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