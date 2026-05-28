Resumen

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“El Reventonazo de la Chola” superó en rating el regreso de Carlos Álvarez con Jorge Benavides. (Foto: Difusión)
“El Reventonazo de la Chola” superó en rating el regreso de Carlos Álvarez con Jorge Benavides. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

“El Reventonazo de la Chola” logró mantenerse en la cima del rating del último fin de semana pese a que, en esta oportunidad, la competencia tuvo un aliado estratégico. “JB en ATV” sumó a Carlos Álvarez en algunos sketches y logró reunir al actor cómico con su recordado ‘partner’ Jorge Benavides.

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