“El Reventonazo de la Chola” logró mantenerse en la cima del rating del último fin de semana pese a que, en esta oportunidad, la competencia tuvo un aliado estratégico. “JB en ATV” sumó a Carlos Álvarez en algunos sketches y logró reunir al actor cómico con su recordado ‘partner’ Jorge Benavides.

Según los datos revelados del rating, el programa conducido por Ernesto Pimentel en su personaje de la ‘Chola Chabuca’ alcanzó 10,5 puntos de rating en su más reciente edición, convirtiéndose en el programa más visto del fin de semana.

Por su parte, el programa cómico de Panamericana Televisión, que logró reunir a Carlos Álvarez y Jorge Benavides, obtuvo 2.5 puntos, ubicándose lejos de los primeros lugares de la preferencia del público.

“El Reventonazo de la Chola” superó en rating el regreso de Carlos Álvarez con Jorge Benavides. (Foto: Difusión)

Asimismo, el programa de imitación “Yo soy grandes batallas” llegó a 4.8 puntos, mientras que “La Granja VIP” registró 2.7 puntos, quedando detrás del espacio liderado por la Chola Chabuca.

“Estoy muy agradecido con el público peruano por el amplio respaldo para el Reventonazo, que una semana más sigue liderando las cifras de sintonía y entregando entretenimiento a las familias con un elenco muy profesional”, comentó Ernesto Pimentel sobre la aceptación del público.

Cabe recordar que, durante la última emisión de “El Reventonazo de la Chola” se rindió homenaje al recordado Makuko Gallardo dentro de su secuencia “Leyendas”. El emotivo momento marcó uno de los segmentos más especiales del programa y recibió una cálida respuesta por parte de los asistentes.

“El Reventonazo de la Chola” superó en rating el regreso de Carlos Álvarez con Jorge Benavides. (Foto: Difusión)

Por si fuera poco, el programa también celebró el Día del Payaso Peruano y anunció el inicio de la preventa del circo de la Chola Chabuca. En esta temporada, el espectáculo tendrá la participación del actor mexicano Edgar Vivar desde el próximo 16 de julio en Plaza Norte.