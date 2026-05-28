Angie Arizaga vive uno de los momentos más felices de su vida, pues encontró el equilibrio entre su vida laboral y personal. Ahora, al hablar de su próximo matrimonio con Jota Benz, la exchica reality no tiene problemas en comentar que ya tienen fijada una fecha: su unión será en 2027.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Angie Arizaga respondió diversas preguntas, entre ellas, la posibilidad de casarse con Jota Benz, a quien conoció en “Esto es guerra”, y con quien tiene un pequeño hijo.

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“La boda se viene para el 2027. Toma bastante tiempo organizarlo y lo estamos planificando. A Jota le gustaría que fuera televisada”, declaró la popular ‘Negrita’ al citado medio de espectáculos.

Angie Arizaga y Jota Benz se comprometieron frente al Coliseo romano. (Foto: Instagram / @angiearizaga)

Por otro lado, Angie Arizaga también se refirió a su contenido en redes sociales, donde comparte videos al lado de Jota Benz, quien siempre suele mostrarse sumiso ante las actitudes de la madre de su hijo.

“Son bromas, nos complementamos. No es que sea pisado, hemos hecho un gran equipo desde el primer día, ya vamos a cumplir seis años y cuidamos la relación con pinzas. Lo nuestro se basa en la confianza, nos conocemos al derecho y al revés”, aclaró la exchica reality.

Cabe recordar que Angie Arizaga también anunció su regreso a la televisión como parte del nuevo programa “Me caigo de risa”, donde compartirá roles con otros 11 famosos y el divertido conductor José Peláez.

Manuel Gold, Emilram Cossio y Alicia Mercado, la modelo y presentadora Angie Arizaga, el deportista Eduardo Romay y el improvisador y actor Julio Diaz. Todos, los nuevos convocados. (Foto: Difusión)

“La verdad estoy muy contenta. Ya tenía bastantes añitos sin hacer este tipo de programas, creo que desde que salí embarazada. Estoy muy feliz… Hacer reír a las personas y a las familias es algo que me gusta muchísimo. Ese es el lado que quiero mostrar”, precisó sobre su participación en el programa que estrena el próximo 1 de junio, a partir de las 9 p.m., por Latina Televisión.