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Angie Arizaga pone fecha para su boda con Jota Benz. (Foto: Instagram / @angiearizaga)
Angie Arizaga pone fecha para su boda con Jota Benz. (Foto: Instagram / @angiearizaga)
Por Redacción EC

Angie Arizaga vive uno de los momentos más felices de su vida, pues encontró el equilibrio entre su vida laboral y personal. Ahora, al hablar de su próximo matrimonio con Jota Benz, la exchica reality no tiene problemas en comentar que ya tienen fijada una fecha: su unión será en 2027.

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