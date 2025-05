En una conmovedora y emotiva declaración, la modelo Angie Arizaga, exparticipante de ‘Esto es guerra‘, reveló el dolor emocional que siente tras la separación de sus padres, ocurrida hace seis años.

De ese modo, en una entrevista con Radio Felicidad, la hoy conductora radial se mostró visiblemente afectada al hablar sobre el divorcio de sus progenitores, un hecho que —según confesó— sigue doliéndole profundamente.

“Duele más cuando eres grande”

Durante la conversación, Angie no pudo contener las lágrimas al recordar el proceso emocional que vivió tras la ruptura de sus progenitores.

“Dicen que duele más cuando eres grande que cuando eres chica, porque de pequeña te acostumbras a ver a tus papás separados, pero de grande es distinto”, expresó con la voz entrecortada.

A sus 33 años, Arizaga reveló que el impacto emocional de esta separación fue uno de los motivos que la impulsaron a madurar y fortalecerse, sobre todo por el bienestar de sus hermanos menores.

“Lo que detonó que dijera ‘Angie, madura, crece’ fue el tema de mis papás. Me afectó muchísimo. Es dar el ejemplo a mis hermanos”, afirmó.

“No quería que me vieran mal”

La conductora explicó que, a pesar del dolor, optó por mantenerse firme para no preocupar a su familia.

“No he profundizado en el tema porque me quiebra... No quería que me vieran así. Todo pasa por algo”, añadió.

También resaltó que sus padres, aunque separados, mantienen una buena relación. “Son amigos, hablan todos los días y se respetan. Lo único que me interesa es la felicidad de mis papás”, señaló.

El impacto en su vida familiar

Tras ello, Arizaga admitió que la decisión de sus padres fue difícil de asimilar debido a lo unida que era su familia.

“Uno está acostumbrado a los días familiares, pero siento que fue lo mejor para ellos. Fue un proceso, los primeros años fueron complicados”, comentó.