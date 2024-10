Angie Arizaga: Así fue el tierno encuentro de ‘Don Lucho’ con su nieto Matteo Alessandro

Angie Arizaga se encuentra en una nueva etapa de su vida tras dar a luz a su primer hijo Mateo, fruto de su relación con Jota Benz, hace casi tres meses. Ahora, la actual presentadora de “Tu siguiente paso” aseguró que la maternidad es la etapa más bonita de su vida y que, pese a las dificultades, vive un sueño al lado de su pareja.

En entrevista para el diario Trome, Angie Arizaga contó que su bebé está creciendo muy rápido y que, pese a tener casi 3 meses, ya usa ropa de nueve meses. “Es la mayor bendición que ha llegado a mi vida”, dijo.

“Nuestra historia no ha sido fácil, pero estamos felices. Ahora, mientras doy la entrevista, Jota está con el bebé en casa, tenemos el apoyo de la familia, pero nos gusta estar con él, aunque también se tiene que trabajar. Jota es un gran apoyo y con lo que vivo día a día siento que si fuese madre soltera no podría, me quito el sombrero por la familia”, contó Angie.

“Ser una mamá nueva es complicado, soy sobreprotectora y alejarme me cuesta mucho, pero Jota me ayuda a aligerar todo eso. Y lo otro es que no hay cansancio cuando estás dedicada a él, pues es lo más importante”, añadió.

Sobre la posibilidad de tener otro hijo, Angie Arizaga aseguró que, por el momento, ni ella ni Jota lo han considerado porque esperan disfrutar al máximo de su primer bebé.

“Por ahora tenemos un trabajo fuerte y que valoro hoy en día mucho, y le pido perdón a mi mamá si alguna vez hemos discutido. Si decidimos tener otro bebé sería en dos años, programándolo, porque ahorita no podría disfrutar a mi pequeño, pero no cerramos la posibilidad”, reveló.