Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Recientemente, Pinedo llamó "ridículo" a su excuñado, lo cual avivó el conflicto entre ellos | Foto: Instagram (Captura) / Archivo GEC / Composición EC
Recientemente, Pinedo llamó "ridículo" a su excuñado, lo cual avivó el conflicto entre ellos | Foto: Instagram (Captura) / Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Tras el reciente altercado entre Jota Benz y Jazmín Pinedo, la modelo Angie Arizaga, pareja del chico ‘reality’, se pronunció en sus redes sociales a favor de él, coincidiendo con su eliminación de ‘Esto es guerra’.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.