Tras el reciente altercado entre Jota Benz y Jazmín Pinedo, la modelo Angie Arizaga, pareja del chico ‘reality’, se pronunció en sus redes sociales a favor de él, coincidiendo con su eliminación de ‘Esto es guerra’.

Mediante su cuenta de Instagram, Arizaga compartió un video del modelo junto a su hijo, con un singular mensaje frente a la controversia. “La meta es clara. Ser felices, cuidar nuestro hogar, hacer plata y progresar juntos”, escribió Angie.

Angie compartió en su cuenta de IG una foto de su pareja y su bebé.

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Jota Benz versus Jazmín Pinedo: así fue como inició su conflicto

La controversia comenzó luego de que Pinedo criticara en su programa ‘+Espectáculos’ el aspecto de la barba de algunos participantes del ‘reality’ de competencia.

Ante esto, Benz replicó en ‘EEG’ señalando que a la conductora “le pagan por hablar de otras personas”, mientras que a él le pagan por opinar de sus compañeros de trabajo.

La respuesta del competidor generó una fuerte reacción por parte de Pinedo, quien calificó la actitud del cantante como “patanesco, agresivo y exaltado” durante la emisión de su espacio televisivo.

“A mí me puedes hablar como delincuente, pero no te voy a tener miedo”, aseveró la presentadora, aclarando posteriormente que sus críticas iniciales estaban dirigidas a las reglas de la producción y no hacia él directamente.

En una siguiente emisión, la conductora continuó con sus descargos y tildó de “ridículo” al participante, argumentando que este inició con las agresiones verbales.

“Si tú no quieres escucharme luego dando mi devolución, defendiéndome, si no te gusta, entonces no me busques la boca. Yo nunca hablé de ti”, sentenció Pinedo, quien fue excuñada de Benz.

Jazmín Pinedo aclara que sus comentarios no iban dirigidos a Jota Benz, sino a la producción de Esto es Guerra y a las reglas del programa. En su respuesta, pide que lo regresen al programa y afirma que solo se defendió ante el cruce mediático.

Jota Benz fue eliminado de EEG

Paralelamente, la producción de EEG decidió eliminar a Jota Benz el 18 de mayo, después de que se negara a rasurarse por completo la barba, alegando que debía conservar su imagen por contratos vigentes con distintas marcas.

A pesar del reclamo de Katia Palma, quien calificó la decisión del Tribunal como una medida que dejaba “recontra cojos” al equipo, la producción decidió retirar al concursante de la temporada de manera inmediata.

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