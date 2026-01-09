Jota Benz y Angie Arizaga se comprometieron hace algunos días frente al coliseo de Roma, Italia. Ahora, muchos fans están a la expectativa de los detalles de su unión, como, por ejemplo, la fecha de matrimonio.

Tras dar este importante paso en su vida, la pareja disfruta de unos días de vacaciones en Europa; sin embargo, Jota Benz no ha sido ajeno a las preguntas de sus seguidores en redes sociales y se animó a contestar diversas interrogantes.

Entre las preguntas más recurrentes figura la de: “¿cuándo será la boda?”. Ante esta consulta, Jota Benz decidió responder de forma breve, pero contundente: “Disfrutemos primero la pedida”, escribió.

Jota Benz responde a seguidor que le preguntó cuándo se casará con Angie Arizaga. (Foto: Instagram)

De esta manera, Jota Benz ha dejado en claro que, por el momento, tanto él como su prometida están disfrutando de su compromiso y que, próximamente, se enfocarán en preparar detalles sobre su matrimonio.

Como se recuerda, la pedida de matrimonio se realizó el pasado 30 de diciembre del 2025 durante un reciente viaje familiar en Europa. Jota Benz se arrodilló ante Angie Arizaga frente al coliseo de Roma, Italia para pedirle matrimonio.

La modelo, con notable emoción, compartió las fotografías que evidenciaban este hecho. “Sí, sí, sí. Y mil veces sí. Ni en el mejor de mis sueños me esperé esta sorpresa”, escribió junto a su publicación.