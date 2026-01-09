Jota Benz responde a seguidor que le preguntó cuándo se casará con Angie Arizaga

Escuchar
Jota Benz y Angie Arizaga se comprometieron hace algunos días frente al coliseo de Roma, Italia. Ahora, muchos fans están a la expectativa de los detalles de su unión, como, por ejemplo, la fecha de matrimonio.

