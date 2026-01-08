Amy Gutiérrez confirma su nueva relación durante vacaciones en Chincha: “Te amo”

Amy Gutiérrez sorprendió a sus seguidores en redes sociales al confirmar que se ha dado una nueva oportunidad en el amor. La cantante de salsa reveló el nombre y rostro de su nueva pareja, con quien compartió algunos días de sus vacaciones en Chincha, junto a sus amigos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la salsera Amy Gutiérrez compartió fotografías y videos al lado del también cantante y compositor José Carlos García.

Fue José Carlos quien compartió la primera imagen al lado de Amy Gutiérrez, donde ambos posan en ropa de baño. La imagen fue compartida por la misma cantante y estuvo acompañada de un breve, pero significativo “te amo”.

Amy Gutiérrez confirma su nueva relación durante vacaciones en Chincha. (Foto: Instagram)

Luego, en otra imagen, se puede ver que ambos comparten una instantánea tomados de la mano frente a una piscina, en un ambiente tranquilo en Chincha.

Amy Gutiérrez confirma su nueva relación durante vacaciones en Chincha. (Foto: Instagram)

Cabe señalar que, días atrás, Amy Gutiérrez ya había dado señales de que había iniciado una relación sentimental. Fue durante la celebración de Navidad donde el cantante publicó un video donde aparece la cantante sonriendo.

“Mi Navidad este 2025”, fue el mensaje que acompañó la publicación. Ahora, se ha confirmado que los músicos comparten una relación sentimental, acompañado de su vínculo musical.