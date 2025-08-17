Amy Gutiérrez hace un alto a su etapa como cantante de salsa y anuncia nuevos retos en su vida. Esta vez, la cantante nacional apuesta por el R&B con el lanzamiento de su nuevo tema “Best Part Versión Español”.
La joven intérprete creció con influencia de artistas como Mariah Carey, Aretha Franklin, Alicia Keys y Christina Aguilera, lo que le permitió conocer el R&B y generar una conexión con este género musical.
Es por ello que este 2025, Amy decidió hacer una pausa a su carrera como salsera para lanzar su primera canción R&B adaptada al español y producida por ella misma junto a su equipo. Además, con la colaboración del músico y productor Sergio George.
“Está en la naturaleza del artista experimentar con diferentes géneros musicales. Algunos lo hacen con la cumbia, otros con el urbano. Yo lo hice con la salsa, pero mi esencia siempre fue el pop y el R&B“, dijo la joven artista.
“Solo estoy volviendo a mis orígenes musicales sin dejar de lado la salsa y la música tropical en general. Adaptar ‘Best part’ al español y hacerme cargo del proceso de producción ha sido un paso importante en mi profesión”, agregó.
“Best Part Versión Español” nace también como respuesta al pedido de sus miles de fans y seguidores, quienes viralizaron en TikTok un clip en el que Amy Gutiérrez interpreta con guitarra y voz la versión original. El clip en mención se desprende de un concierto realizado a fines de 2024, cuyo video completo está disponible en su canal oficial de YouTube.
Cabe recordar que la versión original de “Best Part” fue compuesta por los norteamericanos Ashton Norwill Simmonds (Daniel Caesar), Gabriella Sarmiento Wilson (Her), Jordan Evans, Matthew Burnett y Riley Bell.
