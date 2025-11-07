La cantante Amy Gutiérrez recordó con emoción uno de los hitos más significativos de su trayectoria: haber compartido escenario con Gian Marco Zignago. En una entrevista para el programa Café del 85, conducido por César Lescano, la artista expresó su admiración por el cantautor y afirmó: “Yo siempre voy a decir que es el número uno del Perú”.

Amy contó que la invitación de Gian Marco la tomó completamente por sorpresa y le generó una gran alegría. “Gian Marco para mí es una inspiración… cuando él me invita a cantar en su concierto yo pegué el grito al cielo”, relató. Además, manifestó su deseo de poder grabar una colaboración junto a él en el futuro.

Durante la conversación, la intérprete también habló sobre las influencias musicales que marcaron su formación. Recordó que creció en un barrio donde predominaba la salsa, pero en su hogar se escuchaban artistas como Leo Dan, Laura Pausini y Eva Ayllón, lo que la llevó a desarrollar una sensibilidad especial por las baladas y la música romántica.

Amy Gutiérrez revela que espera grabar una colaboración con Gian Marco. (Foto: Instagram)

Amy reconoció que esa faceta más suave y melódica no siempre es visible para el público, acostumbrado a verla en géneros más bailables. “Siempre me sentí cercana a las baladas, pero la gente no lo sabe tanto”, señaló durante la entrevista, emitida por Café del 85.

La cantante también rememoró su paso por “El artista del año”, donde tuvo que interpretar a Susy Díaz. Confesó que al principio sintió vergüenza por el reto, aunque destacó su respeto por el personaje. Asimismo, adelantó que planea viajar al extranjero para seguir perfeccionándose en la industria musical.

Café del 85, conducido por César Lescano y grabado en los estudios de E2 Perú, se ha consolidado como un espacio que promueve la música peruana desde una mirada artística.

Con más de 40 episodios, el programa ha recibido a figuras como Jean Pierre Puppi, Willy Rivera, Estrella Chanamé, Mila Pavia y Amy Gutiérrez, quienes comparten su historia y talento en un formato íntimo y alejado de la polémica.