Christian Domínguez rompió su silencio en su reciente aparición en el programa “Préndete”, donde habló sobre la polémica que enfrenta con su expareja, Melanie Martínez, tras haber interpuesto una demanda por presunta violencia psicológica contra su hija en común.

El cantante apareció en el programa de Panamericana Televisión luego que Melanie Martínez hablara en “Magaly TV, la firme”, donde reveló detalles del problema legal que enfrenta.

“Lo que se habló en ese despacho era de carácter privado. Sin embargo, saliendo de la audiencia ya se estaba hablando, inclusive se ha dado un documento al que solo tenía acceso la madre y el padre”, dijo el líder de la Gran Orquesta Internacional.

Cantante rompe su silencio y le manda emotivo mensaje a su hija. (Foto: Panamericana)

En su declaración, Christian Domínguez se mostró afectado y rompió en llanto al señalar que lamenta que el caso de su hija haya sido expuesto en los medios de comunicación.

“Yo no pretendo desobedecer lo que el juez nos dijo, que esto era de carácter privado, ya se ha vulnerado los derechos y privacidad de mi menor hija. Hay puntos fuertes y son privados”, precisó.

“Ya como se han dado a conocer muchos puntos... ahora sí hablan diferente... eso no debió salir nunca, eso siempre debió ser privado... por qué ahora sí hay un tema distinto... qué pasa con todas las semanas donde me han vapuleado a mí y a mi familia, qué sencillo era hablar cuando no sabían”, agregó Domínguez.

Christian Domínguez en Préndete

Asimismo, Christian Domínguez aseguró que no busca perjudicar a la madre de su hija, sino que solo buscaba que llevaran juntos una terapia familiar luego que su hija expuso los problemas en redes sociales.

“Eso no debió salir nunca, eso debió ser privado, a mí no me interesó esto aclararlo, ya que son públicos entiendo… Lo único que estaba pidiendo era terapia psicológica para mi hija, su madre y para mí, el entorno familiar. A mí nunca me interesó que me dieran la razón”, precisó el cantante.