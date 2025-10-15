La creciente ola de inseguridad ciudadana y extorsiones que azota al Perú, ha obligado que reconocidas agrupaciones de cumbia tomen medidas extremas, como el uso de chalecos antibalas durante sus presentaciones.

Este es el caso de Christian Domínguez, cantante y líder de la Gran Orquesta Internacional, quien reveló que, junto a sus músicos tuvieron que utilizar protección balística durante un concierto en Trujillo tras recibir una amenaza directa.

“En Trujillo usé chaleco antibalas porque teníamos una amenaza, pero eso no garantiza nada, pues te pueden dar una bala en la cabeza” , declaró el artista en Trome, evidenciando el riesgo que enfrentan.

De igual forma, Armonía 10, una de las orquestas más emblemáticas del norte del país, también ha optado por reforzar su seguridad, presentándose también con chalecos antibalas por seguridad durante un ‘show’ en Chosica.

“Ha sido un momento triste, traumático, haber llegado a ese extremo. Nosotros en un escenario queremos ofrecer alegría”, expresó Giuseppe Horna, vocalista del grupo tras el reciente atentado sufrido por Agua Marina.

Orquesta Armonía 10 se presenta a concierto con chalecos antibalas

Esta atmósfera de peligro e incertidumbre motivó la renuncia del cantante Irvin Saavedra a Armonía 10, después de nueve años en la banda, citando su temor a convertirse en una víctima más de la extorsión, como ocurrió con su colega, el fallecido Paul Flores ‘El Ruso’.

A través de un comunicado en sus redes sociales, Saavedra explicó: “Hoy priorizo mi bienestar y el de mi familia, pero me voy agradecido y orgulloso de haber sido parte de una orquesta que marcó mi vida y la de muchos. (...) Necesito un respiro”.

Cantante de Armonía 10 renuncia a la orquesta tras los recientes atentados. (Foto: Instagram)

El miércoles 8 de octubre, el grupo de cumbia Agua Marina fue atacado a balazos durante un concierto en Chorrillos. Los delincuentes dispararon desde detrás del escenario, hiriendo a cuatro de sus integrantes, incluidos los fundadores Luis y Manuel Quiroga, además de un vendedor ambulante. A pesar de la violencia del ataque, todos lograron salir ilesos tras recibir atención médica.