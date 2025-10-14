Flor Bertotti, actriz argentina que protagonizó la serie “Floricienta”, regresa al Perú con su nueva gira “Otra Vuelta Tour”, un espectáculo lleno de nostalgia, energía y emoción que celebra los 20 años del fenómeno que marcó a toda una generación.

Las entradas para el concierto, programado al 10 de diciembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición de Lima , estarán disponibles en la web de Ticketmaster, iniciando con una preventa exclusiva para cientes BBVA del 15 al 17 de octubre.

Afiche oficial del concierto de Flor Bertotti

De ese modo, con este ‘show’, Bertotti vuelve a conectar con su público peruano, que durante los años de transmisión de “Floricienta” vivió una auténtica fiebre por la serie, agotando entradas en cada visita de la artista al país.

“Otra Vuelta Tour” surge como una continuación del éxito de sus presentaciones durante 2024, que recorrieron los principales escenarios de América Latina.

“El año pasado no pudimos llegar a todos los lugares que queríamos. Cuando terminó la gira, dijimos: ‘Vamos a tomarnos un respiro y, antes de preparar un show nuevo , llevemos este espectáculo tan lindo a los países a los que no llegamos o a los que nos quedamos con las ganas de repetir’” , dijo la intérprete.

El espectáculo incluirá un repertorio con las canciones más queridas de “Floricienta”, junto a temas de “Niní” y de la carrera solista de Bertotti.

Temas emblemáticos como “Hay un cuento”, “Flores amarillas”, “Un enorme dragón” y “Mi vestido azul” prometen hacer vibrar al público limeño y despertar recuerdos entre sus fans.