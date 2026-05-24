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Resumen

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Miles Davis es uno de los artistas más emulados y copiados de la historia del jazz.
Miles Davis es uno de los artistas más emulados y copiados de la historia del jazz.
Por Dr. Gabriel Alegría

“The greatest feeling I ever had in my life –with my clothes on– was when I first heard Bird and Diz together in St Louis”. Así empieza la autobiografía de Miles Davis escrita en 1989. Y quizás ese momento no llegó de casualidad para ese muchachito de 18 años. Porque incluso antes de convertirse en Miles Davis, él ya estaba buscando el futuro. Al escuchar a Charlie Parker y Dizzy Gillespie en 1944, Miles entendió que el arte verdadero no puede quedarse cómodo dentro de las reglas existentes. Y desde ese preciso momento, toda su vida sería una pelea frontal contra el status quo, inclusive dentro de su propia música. Eso es quizás lo más extraordinario de Miles Davis 100 años después de su nacimiento: nunca miró hacia atrás.

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