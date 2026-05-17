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Resumen

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Yuyachkani en uno de los momentos cumbre de "Antes de irnos para siempre".
Yuyachkani en uno de los momentos cumbre de "Antes de irnos para siempre".
/ Musuk Nolte
Por Alfonso Rivadeneyra García

Hay un momento en la última creación colectiva de Yuyachkani donde los personajes dejan de serlo, desaparecen y solo quedan los actores. Pero lo hacen cuando la obra todavía no termina; reniegan, se interpelan a sí mismos, bajan un poco la cabeza. ¿Qué queda cuando se ha hecho teatro de conciencia social por tanto tiempo como ellos? ¿Esperaban acaso cambiar el mundo?

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