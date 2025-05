El hombre está en la habitación, solo. Una camilla, una percha, una tina de baño, todas unidas por una cuerda que el protagonista empuja; surge una procesión singular a ojos del espectador. El hombre, que además de ser un paciente psiquiátrico se entiende que ha sido un soldado, expone su alma en diálogo con una figura inerte, un muñeco que se le parece y está cubierto de medallas. Eso es lo que se aprecia en los primeros minutos de “Des-conocido”, la puesta en escena más reciente del Grupo Cultural Yuyachkani, que en su debut en el Teatro de la Alianza Francesa de Lima [en sus 54 años de historia jamás se habían presentado allí] es consistente en su propuesta y no ofrece una narración clásica, sino una exploración de personaje.

Creado por el actor Julián Vargas, “Des-conocido” es una combinación de experiencias personales con una temática común. Vargas ha desarrollado por años al personaje del soldado, a quien esta vez sitúa en una institución psiquiátrica. ¿Por qué? Eso viene de sus experiencias trabajando con pacientes del Hospital Víctor Larco Herrera, especializado en salud mental. La dirección es de Miguel Rubio Zapata, cofundador de Yuyachkani.

“Yuyachkani es un laboratorio de investigación permanente en el que tenemos una práctica de cultura de grupo. Es un teatro que se crea en el contexto del Perú, dialogando con el país”, contó Rubio a El Comercio tras uno de los ensayos. “En esa creación colectiva cada integrante tiene una cultura personal. Todo lo que narra Julián tiene que ver con esa cultura personal, ese repertorio de personajes, obsesiones y saberes que cultiva”, agregó el director, quien como parte de su trabajo acompañó al actor y organizó las relaciones entre este y los elementos del escenario, necesarios para entender al personaje.

De izquierda a derecha Hugo Mendoza (asistente de dirección), Miguel Rubio (director) y Julián Vargas (actor), responsables de "Des-conocido". / JESUS SAUCEDO

“Como un núcleo central [en la obra] está mi propia vida, mis quehaceres personales, mis dudas, las diferentes borrascas de mi historia y cómo esto ha ido dialogando con el proceso creativo. Como un espacio de reconocimiento de la propia vida”, dijo por su parte Julián Vargas, quien sobre el escenario también canta, toca un instrumento y baila; es una puesta en escena completa. Él ha utilizado esta obra como una forma de mostrar también los procesos actorales, pues en su monólogo hace referencia a las indicaciones que le da el director. Además ha incluido un momento muy personal en la obra. El actor muestra todo lo que hay que mostrar para un rol de este calibre.

La obra toma posición con respecto a la salud mental; asegura que en este país más que un derecho, es un privilegio. Vargas recuerda la actividad que tuvo con los pacientes del Larco Herrera en 2021, y también que posteriormente volvió a encontrarlos en un pasacalle, donde algunos ya estaban preparándose para retomar las actividades que dejaron en pausa por el internamiento. “Ese es el gran objetivo, ¿no? Plantear que no son personas de desecho, que el amor, el cariño y el afecto es justamente romper ese estigma donde se dice que el loco es para el manicomio. Todos esos elementos me han dado cosas para sanarme interiormente, y para mirarme y ver esos aspectos que muchas veces no queremos ver porque creemos que ir al psiquiatra o al psicólogo es porque uno está loco, sino que es justamente para seguir conservando el estado mental”.