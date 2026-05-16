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Las entradas para el espectáculo están disponibles en Teleticket | Foto: Difusión
Las entradas para el espectáculo están disponibles en Teleticket | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El Gran Circo de China vuelve a Lima con su espectáculo “El Último Dragón”, que se presentará del 1 al 9 de agosto en el Gran Teatro Nacional, cuyas entradas ya están a la venta en Teleticket.

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