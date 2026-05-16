El Gran Circo de China vuelve a Lima con su espectáculo “El Último Dragón”, que se presentará del 1 al 9 de agosto en el Gran Teatro Nacional, cuyas entradas ya están a la venta en Teleticket.
El Gran Circo de China vuelve a Lima con su espectáculo “El Último Dragón”, que se presentará del 1 al 9 de agosto en el Gran Teatro Nacional, cuyas entradas ya están a la venta en Teleticket.
A cargo de la China National Acrobatic Troupe, la agrupación se fundó en 1950 bajo el auspicio del Gobierno chino y ha recorrido más de 80 países y cuenta con 72 medallas de oro en competencias internacionales.
El montaje combina acrobacias de alta complejidad técnica, teatro físico y humor a través de una puesta en escena que reúne a más de 30 artistas en el escenario.
De acuerdo con la organización, la obra toma como punto de partida antiguos relatos chinos para construir una experiencia escénica que mezcla tradición y contemporaneidad.
La exhibición incluye actos de equilibrio aéreo, saltos, contorsiones y coreografías grupales de alto riesgo, coreografías grupales y números de alto riesgo ejecutados con una precisión extraordinaria.
“El Último Dragón” toma como punto de partida antiguos relatos chinos para construir una experiencia escénica que mezcla tradición y contemporaneidad.
Con su regreso, la compañía asiática pretende llevar a la cartelera limeña una herencia cultural de más de 3 500 años de tradición acrobática.
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