El 1 de septiembre, el músico peruano Adrián Bello debutará en el Gran Teatro Nacional con un concierto de góspel sinfónico, donde reinterpretará las composiciones más destacadas de su carrera solista a través de arreglos corales y orquestales.

De ese modo, Bello transformará el repertorio de sus tres álbumes de estudio para dotarlos de una dimensión sonora diferente, integrando coros y armonías complejas para dar una nueva fuerza a éxitos como “Brasil”, “Escondidos” y “Las Cosas Simples”.

Según los organizadores, el espectáculo ofrecerá una experiencia conmovedora al fusionar la sonoridad del gospel con la estructura sinfónica, intensificando la carga emocional de sus letras más representativas.

Por su parte, Bruno Ascenzo, director y guionista con quien Bello contrajo matrimonio recientemente en Cusco, asumirá la dirección artística, encargándose de la narrativa visual y escénica del espectáculo.

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La velada también contará con la participación de destacadas voces peruanas, cuyos nombres se irán revelando gradualmente en las próximas semanas.

Finalmente, las entradas para este espectáculo pueden adquirirse en Joinnus, con precios que oscilan entre los S/ 35 y S/ 269.

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