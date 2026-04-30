Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las entradas para el concierto están disponibles en Joinnus y van desde los S/ 35 | Foto: Difusión
Las entradas para el concierto están disponibles en Joinnus y van desde los S/ 35 | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El 1 de septiembre, el músico peruano Adrián Bello debutará en el Gran Teatro Nacional con un concierto de góspel sinfónico, donde reinterpretará las composiciones más destacadas de su carrera solista a través de arreglos corales y orquestales.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.