Anahí de Cárdenas confirmó que fue una de las asistentes a la exclusiva boda que Bruno Ascenzo y Adrián Bello celebraron en Cusco. Con una emotiva dedicatoria, la actriz felicitó a sus amigos por su matrimonio y les deseo lo mejor en esta nueva etapa como esposos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz de “Asu mare” compartió algunas fotografías de los flamantes esposos mientras se daban el “sí, acepto”. Si bien las instantáneas han llamado la atención de varios, también lo ha hecho el mensaje que acompañó el post.

“Días como estos deberían de repetirse más a menudo. Jamás vi tanto amor, tanta dedicación y tanta admiración junta. Bruno y Adrián, nos enseñan todos los días lo importante de la vida. El amor, el amar y ser amado”, escribió la actriz.

Bruno Ascenzo y Adrián Bello celebraron una emotiva boda en Cusco. (Foto: Instagram / @anahidec)

“La reciprocidad en el cariño y la lección de que todos somos merecedores de un amor hermoso, así como el suyo. Los admiro mucho, amigos. Que este amor tan espectacular los acompañe para siempre y hasta siempre. Los amo mucho. Que privilegio ser testigo de este día”, agregó.

Fiel a su estilo, Anahí de Cárdenas cerró su comentario con una broma sobre la boda: “Pd: Creo que su ‘matri’ destronó al mío”. Este último mensaje estuvo acompañado de un emoji de risa, hecho que fue resaltado por sus seguidores.

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Como se sabe, Bruno Ascenzo y el cantante Adrián Bello se dieron el “sí, acepto” en una ceremonia celebrada en Cusco. La pareja contrajo matrimonio el pasado sábado 25 de abril en una boda a la que asistieron algunos famosos nacionales e internacionales.

Anahí de Cárdenas fue una de las invitadas, pero también se hicieron presentes amigos de la pareja como Gisela Ponce de León, Denisse Dibós, Giovanni Ciccia, entre otros. Por si fuera poco, también llamó la atención la participación de Stephanie Cayo y el cantante español Alejandro Sanz.