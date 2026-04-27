Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Anahí de Cárdenas celebró la boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello en Cusco. (Foto: Instagram / @anahidec)
Anahí de Cárdenas celebró la boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello en Cusco. (Foto: Instagram / @anahidec)
Por Redacción EC

Anahí de Cárdenas confirmó que fue una de las asistentes a la exclusiva boda que Bruno Ascenzo y Adrián Bello celebraron en Cusco. Con una emotiva dedicatoria, la actriz felicitó a sus amigos por su matrimonio y les deseo lo mejor en esta nueva etapa como esposos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.