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Stephanie Cayo retorna al Perú para boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello. (Foto: Composición)
Stephanie Cayo retorna al Perú para boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello. (Foto: Composición)
Por Redacción EC

La actriz peruana Stephanie Cayo llegó al Perú para asistir a la boda del actor Bruno Ascenzo y el cantante Adrián Bello, la cual se realizará este sábado 25 de abril al mediodía en el Valle Sagrado, en Cusco.

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