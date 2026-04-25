La actriz peruana Stephanie Cayo llegó al Perú para asistir a la boda del actor Bruno Ascenzo y el cantante Adrián Bello, la cual se realizará este sábado 25 de abril al mediodía en el Valle Sagrado, en Cusco.

La presencia de la artista ha generado expectativa debido a su cercanía con diversas figuras del medio local y su reciente exposición mediática internacional.

El evento reunirá a invitados del ámbito artístico y cultural, en lo que será una de las celebraciones más comentadas en el espectáculo local.

En cuanto a su vida personal, Stephanie Cayo ha estado recientemente en el centro de atención por su relación sentimental con el cantante español Alejandro Sanz, la cual se hizo pública en marzo de 2026 durante un concierto en Ecuador, cuando ambos protagonizaron una escena que confirmó el vínculo ante el público.

Antes de ello, la actriz mantuvo relaciones mediáticas con figuras internacionales como el actor español Maxi Iglesias, consolidando una trayectoria personal y profesional vinculada tanto a Perú como al extranjero.

Su llegada al país se produce en un contexto de alta visibilidad mediática, lo que ha incrementado el interés por su participación en este evento social.

La boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello marca además un hito en el espectáculo peruano, luego de que la pareja —que mantiene una relación desde 2013— anunciara su compromiso en 2025.

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