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Premios Luces 2026, una ceremonia de gala marcada por premios y celebración. (Foto: GEC)
Premios Luces 2026, una ceremonia de gala marcada por premios y celebración. (Foto: GEC)
Por Alfonso Rivadeneyra García

Una hora antes del inicio, los invitados ya se reunían para desfilar por la alfombra roja. ¿Qué otro evento podría juntar a escritores, actores, periodistas, creadores de contenido de Internet y más? Como cada año, el hotel Hilton de Miraflores fue el escenario de los Premios Luces 2026, galardón de El Comercio que reconoce lo mejor del arte, el entretenimiento y la cultura.

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Entrevista