Una hora antes del inicio, los invitados ya se reunían para desfilar por la alfombra roja. ¿Qué otro evento podría juntar a escritores, actores, periodistas, creadores de contenido de Internet y más? Como cada año, el hotel Hilton de Miraflores fue el escenario de los Premios Luces 2026, galardón de El Comercio que reconoce lo mejor del arte, el entretenimiento y la cultura.

Pero la edición 21 de este evento no fue una más: representó un récord histórico al contar con la participación de casi 108.000 votantes. Ya sea con terno o vestido de gala, los ganadores desfilaron por la alfombra roja del evento, donde fueron entrevistados por la periodista Luciana Villegas en una transmisión en vivo para las redes sociales del Diario.

Entre los primeros en llegar estuvo Marco Martos. A sus 83 años, el poeta, ganador en la categoría Mejor libro de poesía, fue también uno de los más entusiastas de la noche: no solo llegó antes que nadie, sino que se quedó hasta el final, disfrutando cada momento de la ceremonia.

A las 8:10 p.m. empezó el evento principal, conducido por la comunicadora Yanira Dávila y este periodista, Alfonso Rivadeneyra. “Han sido meses realmente intensos que hemos atravesado para llegar hasta aquí. Todo empieza, por supuesto, con el trabajo de todos ustedes”, dijo en la ceremonia Juan Carlos Fangacio, editor de Luces, refiriéndose a los nominados asistentes, quienes hicieron sus campañas por redes sociales invitando al voto de sus seguidores. También habló del proceso interno de la sección, donde los redactores que propusieron nominaciones consideraron los artículos hechos, las entrevistas realizadas al talento detrás de cada obra, de cada película y producción de televisión.

Los primeros reconocimientos de la noche fueron en la categoría Televisión, tradicionalmente una de las más peleadas. La estatuilla inicial fue para “Yo soy”, el Mejor Programa de Entretenimiento. Asistieron los jurados del programa Mauri Stern y Ricardo Morán. Por el mismo programa se premió al actor Franco Cabrera como Mejor Conductor. De inmediato le tocó el turno a la serie “Al fondo hay sitio”, que recibió el premio a Mejor Ficción. Subieron al escenario la productora de la serie de América, Estela Redhead, y el guionista Gigio Aranda, quienes son esposos y han desarrollado esta historia desde el 2009. De igual modo hubo premios para los intérpretes de esta serie Yvonne Frayssinet como Mejor Actriz, y Sergio Galliani, como Mejor Actor.

Al acabar con los premios de Televisión, se reconoció lo mejor de las Artes Visuales, donde se premió como Mejor Exposición a “Donde muerde el mito”, de Harry Chávez (MALI), así como Mejor Retrospectiva para “La luna del cóndor”, de Javier Silva Meinel (MAC).

Tras ello, los galardones musicales, donde el Grupo 5 volvió a sumar otra estatuilla a su acervo histórico, esta vez por Canción del Año. Como no pudieron asistir a la ceremonia, los integrantes de la orquesta norteña agradecieron el reconocimiento a través de un video: “Queremos agradecer al público y a nuestros fans, porque a través de su voto nos entregaron este premio”. También en esta categoría se reconoció a Daniela Darcourt por Disco del año y como Mejor Festival a Vivo x el Rock, que tuvo su retorno en el Lurín Live; mientras que el de Shakira en el Estadio Nacional fue el Concierto del Año en sus cuatro presentaciones.

Los Premios Luces también reconocen el poder de la palabra y allí entra la categoría Letras, que reconoció como la Mejor Novela a “Tierra de canes”, de Carlos Enrique Freyre, la historia de un español en busca de fortuna en el Nuevo Mundo, cosa que consigue con la violencia y los perros que adiestra.

Tampoco podían faltar los premios al Cine, donde “Chavín de Huántar” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Rodrigo Sánchez Patiño, fue reconocido como Mejor Actor. Precisamente, él fue uno de los últimos en llegar a la ceremonia, pero su aparición tuvo recompensa doble: tras recibir su premio, fue ovacionado por varios de los asistentes que aún permanecían en el recinto. Se le veía visiblemente emocionado, feliz de cerrar la noche con ese reconocimiento.

En la recta final de la ceremonia, le tocó el turno a la categoría de Contenido Digital. Este año, Phillip Chu Joy se llevó la estatuilla a Mejor Influencer, sumando así su quinto Premio Luces. “El Premio Luces es de la comunidad. Agradezco la nominación, pero este premio depende de la votación del público y sigo sorprendido de que yo, siendo solo un chico al que le gusta hablar sobre tecnología y videojuegos, haya podido conectar con una comunidad tan bonita y comprometida”, contó Chu Joy. Tras su victoria, Yanira Dávila bromeó desde el escenario con que esperaba que el próximo año el premio trajera una PlayStation 5 “para los conductores y para todos”, provocando las risas del público.

Y en Mejor Contenido de Actualidad/Entretenimiento ganó el programa Zaca TV. “Esto no sería posible sin nuestros zacatecos que nos han apoyado”, dijo Salandela, integrante del elenco original del canal. En tanto, Peter Arévalo, de A presión, programa que se llevó el Premio Luces a Mejor Contenido Deportivo, llegó acompañado de su madre, a quien hizo subir al escenario, y aprovechó el momento para dedicar el reconocimiento no solo a su comunidad, sino también a todas las madres, en uno de los pasajes más cálidos de la noche.

De talla mundial

La ceremonia del 2026 también reconoció el trabajo de una estrella internacional. Bárbara Mori, protagonista de la película “Mistura”, fue reconocida con el galardón a Mejor Actriz de Cine. “Estoy absolutamente honrada de que me hayan dado este premio, se los agradezco muchísimo. ‘Mistura’ es de las mejores cosas que he hecho en mi carrera y me siento muy honrada y muy privilegiada de haber podido trabajar en el Perú, que es un país que llevo en el corazón y que siempre me trata como si fuera de casa”, dijo la mexicana a través de un video proyectado en la gala. Ella además le dedicó el galardón a todas las mujeres que “están dejando lo que fueron para convertirse en lo que realmente son”.

Puede que el momento cumbre fuera el final, donde el actor Ramón García, quien tiene más de cuatro décadas de experiencia en televisión, cine y teatro, legendario por clásicos como “La ciudad y los perros”, “Los choches” e incluso por integrar las series de HBO “El joven Papa” y “El nuevo Papa”, recibió el Premio Luces a la Trayectoria. Ya después fue hora de la foto final con todos los ganadores, mientras que la gala cerró con un show de Lena Félix y su banda. Ahora, a esperar el 2027, que seguro traerá sorpresas.