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En la edición 21 del evento, muchos de los galardonados dejaron sentidas frases de agradecimiento.
En la edición 21 del evento, muchos de los galardonados dejaron sentidas frases de agradecimiento.
Por Redacción EC

El Hotel Hilton de Miraflores fue escenario, el último jueves 23 de abril, de los Premios Luces, 21 aniversario, evento que congregó a los mejores talentos de la cultura y el entretenimiento en nuestro país.

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