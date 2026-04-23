El Hotel Hilton de Miraflores fue escenario, el último jueves 23 de abril, de los Premios Luces, 21 aniversario, evento que congregó a los mejores talentos de la cultura y el entretenimiento en nuestro país.

Todos compitieron en algunas de las 37 categorías y fueron elegidos por la preferencia del público que rompió un récord histórico, superando los 100 mil votos en nuestra web.

Los mejores discursos del evento





Ricardo Morán - Yo soy, mejor programa de entretenimiento

A nombre de Latina, de Rayo en la Botella, muchas gracias a El Comercio y toda la gente que votó, pero, sobre todo, a toda la gente que confió hace 14 años en un programa que nadie conocía, que nadie sabía de qué trataba y que nos permitieron darles escenario a su talento y ayudarlos, que es lo que el programa sigue haciendo día a día.

Nidia Bermejo, actriz de Al fondo hay sitio, mejor ficción

Estamos viviendo momento tan importantes en el país para mantenernos unidos y, creo que la ficción, la comedia, la tragicomedia, en todos los géneros que se usan en esta serie, nos ayudan como herramienta para salir adelante, y eso agradezco al diario El Comercio por crear este tipo de reconocimiento.

Una vez que recibieron sus galardones, compartieron un breve discurso de agradecimiento, que en muchas ocasiones tuvo una importante carga emocional, y en esta nota compartimos algunos de ellos.

La gala inició a las 7:30 p.m. e iniciará con el paso de los nominados por la alfombra roja. Una vez que los asistentes estén instalados, se procederá con la entrega de premios cerca a las 8:10 p.m..

Es importante destacar que toda y la más completa cobertura de los Premios Luces estará disponible a través de los canales oficiales tanto en la web de El Comercio, como en los canales de Facebook y YouTube de este medio.

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