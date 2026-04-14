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El tema ya se encuentra disponible en plataformas, acompañado de su respectivo videoclip oficial. | Foto: Difusión
El tema ya se encuentra disponible en plataformas, acompañado de su respectivo videoclip oficial. | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El cantante peruano Fabián Zignago, hijo del consagrado Gian Marco, acaba de lanzar su nuevo sencillo “Golpe”, una canción que profundiza en “el lado más incómodo del desamor” tras una ruptura sentimental.

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