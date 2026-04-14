El cantante peruano Fabián Zignago, hijo del consagrado Gian Marco, acaba de lanzar su nuevo sencillo “Golpe”, una canción que profundiza en “el lado más incómodo del desamor” tras una ruptura sentimental.

Este tema refleja el punto de quiebre emocional, donde lo que parecía una decisión madura comienza a tambalear, dando paso a sentimientos como los celos, la comparación y el orgullo herido.

Además, el videoclip de “Golpe”, protagonizado por la modelo e influencer peruana Gia Meier (hija de los actores Christian Meier y Marisol Aguirre), ya está disponible en YouTube, sumando más visibilidad al lanzamiento.

Por otro lado, Zignago continúa sumando logros en su carrera, habiendo sido telonero del reconocido cantautor estadounidense Jason Mraz, conocido por su éxito “I’m Yours”, durante su presentación en Lima el pasado 12 de marzo.

Asimismo, Fabián ha confirmado su participación en el esperado festival cultural Selvámonos 2026, que se celebrará en Oxapampa, Perú, el 27 y 28 de junio.

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