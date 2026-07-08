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Fabian Zignago comparte su viaje musical hacia la madurez artística
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Fabian Zignago comparte su viaje musical hacia la madurez artística

En exclusiva para El Comercio, el compositor y cantante peruano Fabian Zignago, habla sobre encontrar su sonido, sus influencias musicales y el gran trabajo detrás de cada video que realiza.

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