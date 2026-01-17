Fabian: “Vivo mi día a día como si fuese una obra en construcción permanente”

El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Fabian.
MIRA: Hugo Salazar: “Mi mayor logro es vivir de esta profesión en un país que no la aprecia”
― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?
La creación constante de algo que me motive y conecte con la gente.
― ¿Cuál es el rasgo que más te define?
Los rulos .
― ¿Cuál consideras tu peor defecto?
Me disperso cuando algo no me da dopamina rápidamente.
― ¿Qué podría sumirse en la más profunda miseria?
Procrastinar.
― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?
Vivir mi día a día como si fuese una obra en construcción permanente.
― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?
Llamar a todo el mundo sus amigos.
― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?
“Tomar con pinzas” y “tira la piedra, esconde la mano”.
― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?
Trabajar en lo que realmente me apasiona.
― ¿En qué ocasiones mientes?
Para no herir los sentimientos de alguien.
― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?
Navidad, todos los años en casa de mi abuela.
― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?
Mi disciplina.
― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?
La cámara antigua de mi abuelo.
― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?
Las personas que no hacen las cosas solo por complacer a los demás.
― ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?
David Bowie. Por su energía de reinvención, su camino propio y esa mezcla de vulnerabilidad y control creativo.
― ¿Cómo te gustaría morir?
Sin arrepentimientos.
― Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿qué crees que serías?
Siempre he querido vivir en el mar, así que sería un animal marítimo.
― ¿Qué talento especial te gustaría tener?
Memoria fotográfica.
― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?
Salinas, Neruda, Bayly.
― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
Los deportes.
― ¿Qué persona viva te parece despreciable?
Cualquiera que sea mala persona.