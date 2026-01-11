Casa de playa: ¿cómo cuidar y embellecer nuestro refugio de verano?

Así lo sostiene la diseñadora de interiores y miembro del comité consultivo de Expodeco, Margarita Bracamonte (@margaestudio). Durante su trayectoria, se ha dedicado a hacer “casas con alma”. “Todo debe tener un sentido y una casa debe abrazarte”, nos comenta sobre su enfoque. Empezando por el color, las casas se suelen pintar de blanco porque es de fácil mantenimiento y otorga amplitud, pero recomienda utilizar una tonalidad de blanco y no un blanco puro, que puede ser muy fuerte y poner a las personas en estado de alerta. Aconseja no descartar paredes con microcemento, pues son fáciles de conservar, o alguna pared interna con piedras como la talamoye, con identidad peruana y que se vende por bolsas.

La madera se está descartando cada año por ser un material poco apropiado frente a la humedad y lo costoso de su mantenimiento. / Venerala

Para las ventanas recomienda las herméticas de PVC en lugar de madera, un material bastante tradicional, pero al que la humedad afecta intensamente. Los marcos de PVC deben ser de color blanco, tal como llegan de fábrica. Otro apunte importante es considerar pisos antideslizantes en toda la casa, pues es inevitable caminar sin zapatos o llegar mojados del mar. En la terraza también se consideran piedras naturales para los pisos y sillones de mampostería con cojines de telas resistentes al aire libre y a la suciedad.

“Las casas de playa tienen que ser prácticas, porque les damos uso unos tres meses y luego quedan cerradas. Por ello, otra recomendación es que los muebles funcionales (como los closets, de baño, de guardado, de cocina) sean de melamina resistente a la humedad”. Margarita apunta a la durabilidad y, por lo tanto, a lo menos contaminante para el ambiente, como, por ejemplo, comprar los mejores herrajes del mercado, de acero, para evitar tener que cambiarlos y desecharlos cada año. También recomienda buscar marcas de muebles de larga duración y resistentes a la humedad, así se evita al mismo tiempo tener que cubrirlos con plásticos para protegerlos.

En cuanto a los textiles dentro del hogar playero, Claudia Riva, fundadora de Claudia Riva Home (@claudiarivahome), nos comenta que los más pedidos son las toallas 100% algodón y sábanas y cubrecamas ligeros, con fibras naturales. “En estos últimos años, se ha apostado mucho por la fibra de bambú en cuestión de ropa de cama. Para temas de dormitorio y habitación, en verano estamos casi siempre con sábanas de bambú. Son termoregulables, mejoran el descanso y son resistentes”, nos dice. Además, apuestan por las alfombras de material reciclado (como botellas) con certificación PET, que se pueden mojar y humedecer tranquilamente y lavar una vez o dos veces al año. Para sus clientes, que suelen ser parejas jóvenes que trabajan y buscan dedicarle menos tiempo al cuidado de una casa, este tipo de recomendaciones son las más prácticas en el día a día.

Verde compañía

Cada hogar debe tener su propia personalidad, un sentido original y si se decora con productos artesanales resistentes, elaborados con manos peruanas, cada rincón tendrá un mayor significado. En la página web de Ruraq Maki (@ruraqmakihechoamano) se tiene el directorio de talleres de comunidades y colectivos de costa, sierra y selva con productos como cestas, artesanías, canastas o incluso hamacas (como la de la comunidad navita Bora de San Andrés). Se encuentran hermosas innovaciones que todos querrán en casa. Solo es cuestión de contactarlos, confirmar la disponibilidad y gestionar el envío.

Tejido en fibras vegetales de la Acedes-Perú, de Huacho. Contacto: 991 359 405 y creacionesosorio@gmail.com. / Ruraq Maki

Las plantas también son vitales elementos que alegran la vista todos los días. ¿Cuáles son las más resistentes y apropiadas ante la brisa marina y la humedad? Vanessa Ríos, fundadora y directora de Colibrí – Estudio de Paisajismo (@_colibriplant_), considera que las “plantas resistentes al salitre, al viento y a la sequía crean estructuras vivas que protegen, equilibran y suavizan el espacio, al mismo tiempo que aportan textura, color y movimiento”. Teniendo en cuenta que nos ubicamos en la costa limeña, propone en el exterior árboles y arbustos como la ‘Coccoloba’ para formar una barrera vegetal densa, o las ‘Bougainvillea’, trepadoras con flores de hermoso impacto visual. En el interior, recomienda las ‘Strelitzia nicolai’ (una de las favoritas por su volumen), la ‘Monstera deliciosa’ (que genera juego de luces y sombras por sus hojas) o un ‘Ficus lyrata’, por su elegancia.

Por su afloración intensa y colores que brindan calidez, las bugambilias son ideales para los jardines playeros. / Olga_Gavrilova

Con planificación, apuntando a los mejores materiales y más resistentes, la experiencia en la casa de playa será cada vez de mayor disfrute y menos preocupaciones. //