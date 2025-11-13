La Amazonía desde adentro: el proyecto de un fotógrafo peruano formado en Nueva York que busca transformar vidas en Loreto

Escucha la noticia
La Amazonía desde adentro: el proyecto de un fotógrafo peruano formado en Nueva York que busca transformar vidas en LoretoResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
¿De qué sirve mirar si no hacemos nada con lo que vemos? Esa pregunta comenzó a perseguir al fotógrafo peruano Gabriel Barreto Bentín cuando comprendió que su cámara ya no bastaba para explicar el mundo. Después de años retratando campañas en Nueva York, sintió que algo le faltaba: que el arte debía salir del estudio y entrar en la vida real, allí donde yacen las historias.
LEE TAMBIÉN | Alejandro Aramburú, el peruano que brilla en la primera boy band latina de los creadores de BTS: “Los sueños se hacen realidad”
Su respuesta llegó con “Andinos: encuentros en Cusco”, su primer libro fotográfico publicado en 2022 por Rizzoli, donde retrató la vida contemporánea de comunidades en Cusco. “Después de ese proyecto, entendí que la fotografía no podía quedarse en observar. Tenía que involucrarse”, afirma Barreto.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Esa idea lo ha llevado luego hacia Loreto, en el corazón de la Amazonía. Allí convivió con tres pueblos originarios —Kukama-Kukamiria, Urarina y Secoya— para su nuevo proyecto, “Amazonas: encuentros en Loreto, Perú”. El libro y la exposición, aún en desarrollo, buscan mostrar la selva desde adentro: una Amazonía moderna, humana y viva, lejos del exotismo con el que suelen retratar las miradas ajenas.
Pero mientras más se acercaba Barreto, más entendía que detrás de cada historia asomaba una urgencia silenciosa. En una comunidad había agua potable; en otra, los niños bebían del río, donde el agua contaminada causa entre 13% y 25% de mortalidad infantil, por enfermedades hídricas. “En Loreto, más de un millón de personas viven sin acceso a agua segura ni saneamiento. Allí entendí que todo comienza por el acceso al agua”, recuerda.
De esa constatación nació Fundación Encuentros, una iniciativa que enlaza arte, cultura y acción social. Su primer programa, Guardianes del Agua, busca instalar 122 plantas de potabilización en Loreto, beneficiando a más de 70 mil personas y reduciendo en casi 40% las enfermedades hídricas. El proyecto, que cuenta con apoyo técnico de Rainforest Flow y One Drop, busca hoy aliados y financiamiento para hacerse realidad entre este año y 2029.
Mientras el primer libro de Barreto sigue viajando por el mundo, hoy él trabaja para que su siguiente proyecto no solo retrate realidades, sino que también logre transformar vidas. //
“Antes de que llegue la planta de agua, utilizábamos el agua del río para cocinar, lavar, asearnos. No se hervía ni nada, solo se hacía asentar y se consumía. En 2015, se construyó la planta potabilizadora de agua. Ahora todos la utilizan, es mucho más saludable. Antes había bastantes enfermedades: los niños tenían diarrea, vómitos, cólicos, sobre todo malestar estomacal. Ahora ya no”.
Wilson Salas, ex apu de la comunidad Kukama-Kukamiria de Solterito (Loreto).
TE PUEDE INTERESAR
- Circo Beat: mira las postales que dejó nuestro recorrido de la semana
- Casa Lerner: el nuevo espacio en Miraflores que celebra la moda y el arte latinoamericano
- De Atahualpa a la Independencia: “Perú virreinal”, una aventura lúdica y como nunca antes te la contaron para entender 300 años de historia
- Cordial presenta Vinos Libres, la primera feria de vinos naturales en Lima que reunirá a productores del Perú, Sudamérica y Europa