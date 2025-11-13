La Amazonía desde adentro: el proyecto de un fotógrafo peruano formado en Nueva York que busca transformar vidas en Loreto

¿De qué sirve mirar si no hacemos nada con lo que vemos? Esa pregunta comenzó a perseguir al fotógrafo peruano Gabriel Barreto Bentín cuando comprendió que su cámara ya no bastaba para explicar el mundo. Después de años retratando campañas en Nueva York, sintió que algo le faltaba: que el arte debía salir del estudio y entrar en la vida real, allí donde yacen las historias.

Su respuesta llegó con “Andinos: encuentros en Cusco”, su primer libro fotográfico publicado en 2022 por Rizzoli, donde retrató la vida contemporánea de comunidades en Cusco. “Después de ese proyecto, entendí que la fotografía no podía quedarse en observar. Tenía que involucrarse”, afirma Barreto.

Newsletter exclusivo para suscriptores Juan Carlos Fangacio presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

A través de residencias de un mes dentro de cada comunidad, BARRETO muestra el delicado equilibrio entre las tradiciones ancestrales y las influencias contemporáneas. (Foto: Gabriel Barreto)

Fotógrafo peruano de 29 años, formado en Nueva York. Su obra irradia compromiso social con las comunidades del país. (Foto: Gabriela Pinto)

Esa idea lo ha llevado luego hacia Loreto, en el corazón de la Amazonía. Allí convivió con tres pueblos originarios —Kukama-Kukamiria, Urarina y Secoya— para su nuevo proyecto, “Amazonas: encuentros en Loreto, Perú”. El libro y la exposición, aún en desarrollo, buscan mostrar la selva desde adentro: una Amazonía moderna, humana y viva, lejos del exotismo con el que suelen retratar las miradas ajenas.

Pero mientras más se acercaba Barreto, más entendía que detrás de cada historia asomaba una urgencia silenciosa. En una comunidad había agua potable; en otra, los niños bebían del río, donde el agua contaminada causa entre 13% y 25% de mortalidad infantil, por enfermedades hídricas. “En Loreto, más de un millón de personas viven sin acceso a agua segura ni saneamiento. Allí entendí que todo comienza por el acceso al agua”, recuerda.

Tejido de cesto de chambira (fibra de palmera) y retazos de bolsas de plástico, en la comunidad urarina de Curuhuinsi. (Foto: Gabriel Barreto)

Wilson Macusi (centro), uno de los fundadores de Curuhuinsi, acompañado por su familia en casa. (Foto: Gabriel Barreto)

La Fundación Encuentros busca potabilizar el agua en Loreto y reducir las más de 2.000 muertes prevenibles que anualmente afectan a niños menores de cinco años. (Foto: Gabriel Barreto)

De esa constatación nació Fundación Encuentros, una iniciativa que enlaza arte, cultura y acción social. Su primer programa, Guardianes del Agua, busca instalar 122 plantas de potabilización en Loreto, beneficiando a más de 70 mil personas y reduciendo en casi 40% las enfermedades hídricas. El proyecto, que cuenta con apoyo técnico de Rainforest Flow y One Drop, busca hoy aliados y financiamiento para hacerse realidad entre este año y 2029.

Mientras el primer libro de Barreto sigue viajando por el mundo, hoy él trabaja para que su siguiente proyecto no solo retrate realidades, sino que también logre transformar vidas. //