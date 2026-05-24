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Resumen

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Por Instituto Peruano de Economía (IPE)

Con el último apoyo financiero del Estado, Petro-Perú acumula más de S/32 mil millones en aportes de capital, garantías y préstamos durante los últimos 14 años. La principal incertidumbre es si las medidas de reorganización de la empresa, establecidas en el Decreto de Urgencia (D.U.) 010-2025, continuarán bajo el próximo gobierno. Las propuestas de Fuerza Popular (FP) y Juntos por el Perú (JPP) sobre el futuro de Petro-Perú difieren sustantivamente. FP propone la apertura a la participación privada para mejorar su gestión, mientras que JPP busca el control estatal total de los hidrocarburos, con mayores costos y sin propuestas para mejorar la gobernanza de la empresa.