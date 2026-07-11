El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Mayella Lloclla.

― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

El mejor pasatiempo es viajar.

― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Vivir en la naturaleza, con vegetación y playa.

― ¿Cuál es el rasgo que más te define?

La perseverancia.

― ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Todo lo quiero para ayer.

― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

No tener sueños.

― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Mi forma de vestir.

― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La ociosidad.

― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

¡¿En conclusión?!

― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Tener mi familia unida.

― ¿En qué ocasiones mientes?

Cuando trabajo (soy actriz).

― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Tengo muchos momentos. Cuando nació mi hijo, cuando estuve en el mar del Caribe cristalino viendo el ‘sunset’, cuando estuve en el amanecer del lago Titicaca. También al ver reír a mi familia o los logros de los que me rodean. Son momentos que me llenan de felicidad.

― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Todo el tiempo que le pongo a mis sueños.

― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Por la naturaleza de mi carrera en estos tiempos, sería mi celular.

― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

La inteligencia en todos los sentidos.

― ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Con la Dama de Cao por ser una líder.

― ¿Cómo te gustaría morir?

Rodeada de mi familia y a una avanzada edad.

― Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

En un colibrí.

― ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Quisiera poder teletransportarme.

― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Robert McKee, Edgar Allan Poe, y otros.

― ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Los violadores. //