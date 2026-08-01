El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a XXX
El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a XXX
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― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
Leer sobre la mente humana, meditar, cocinar y compartir tiempo con mi familia y mi perro.
― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?
Despertarme cada día con la certeza de que estoy viviendo una vida con sentido.
― ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?
La resiliencia. Siempre encuentro la manera de volver a empezar.
― ¿Cuál consideras tu peor defecto?
La impaciencia. A veces quiero que las cosas ocurran antes de que estén listas.
― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?
Perder la noción del tiempo en una buena conversación.
― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?
La falta de empatía.
― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?
“Todo pasa por algo” y “¿Qué puedo aprender de esto?”.
― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?
No rendirme. Más allá de cualquier premio o reconocimiento, haber conservado la capacidad de reinventarme.
― ¿En qué ocasiones mientes?
Intento no hacerlo. Si alguna vez lo hago, es para proteger una sorpresa, nunca para manipular.
― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?
En momentos muy simples: compartiendo con mi familia, abrazando a mi perro o viendo un amanecer después de superar una etapa difícil.
― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?
Invertir en mí: estudiar, hacer terapia, viajar y seguir aprendiendo.
― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?
Las cartas y fotografías que me conectan con quienes ya no están.
― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?
La coherencia entre lo que dice y lo que hace.
― ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?
Con ninguno en particular. Me inspiran más las personas comunes que enfrentan la adversidad con dignidad y encuentran la fuerza para volver a empezar.
― ¿Cómo te gustaría morir?
Con una sonrisa, sabiendo que aproveché el tiempo que me fue dado.
― Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?
Un árbol. Me gusta la idea de dar sombra, oxígeno y permanecer firme pese al paso del tiempo.
― ¿Qué talento especial te gustaría tener?
Hablar todos los idiomas del mundo.
― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?
No tengo escritores favoritos. Depende del momento de mi vida; hay historias que llegan cuando uno está listo para entenderlas.
― ¿Qué persona viva te parece despreciable?
Prefiero no personalizarlo. Me resultan despreciables quienes abusan de su poder para dañar a los más vulnerables. //
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