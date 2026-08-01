El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a XXX

― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Leer sobre la mente humana, meditar, cocinar y compartir tiempo con mi familia y mi perro.

― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Despertarme cada día con la certeza de que estoy viviendo una vida con sentido.

― ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?

La resiliencia. Siempre encuentro la manera de volver a empezar.

― ¿Cuál consideras tu peor defecto?

La impaciencia. A veces quiero que las cosas ocurran antes de que estén listas.

― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Perder la noción del tiempo en una buena conversación.

― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La falta de empatía.

― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

“Todo pasa por algo” y “¿Qué puedo aprender de esto?”.

― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

No rendirme. Más allá de cualquier premio o reconocimiento, haber conservado la capacidad de reinventarme.

― ¿En qué ocasiones mientes?

Intento no hacerlo. Si alguna vez lo hago, es para proteger una sorpresa, nunca para manipular.

― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

En momentos muy simples: compartiendo con mi familia, abrazando a mi perro o viendo un amanecer después de superar una etapa difícil.

― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Invertir en mí: estudiar, hacer terapia, viajar y seguir aprendiendo.

― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Las cartas y fotografías que me conectan con quienes ya no están.

― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

La coherencia entre lo que dice y lo que hace.

― ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Con ninguno en particular. Me inspiran más las personas comunes que enfrentan la adversidad con dignidad y encuentran la fuerza para volver a empezar.

― ¿Cómo te gustaría morir?

Con una sonrisa, sabiendo que aproveché el tiempo que me fue dado.

― Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

Un árbol. Me gusta la idea de dar sombra, oxígeno y permanecer firme pese al paso del tiempo.

― ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Hablar todos los idiomas del mundo.

― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

No tengo escritores favoritos. Depende del momento de mi vida; hay historias que llegan cuando uno está listo para entenderlas.

― ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Prefiero no personalizarlo. Me resultan despreciables quienes abusan de su poder para dañar a los más vulnerables. //