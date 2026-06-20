Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos al carismático Timoteo.
El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos al carismático Timoteo.
MIRA: Pablo Cateriano: “El rasgo que más me define es mi maniática puntualidad”
― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
Jugar con mis amigos.
― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?
La felicidad perfecta es cuando estoy con mi familia jugando charada.
― ¿Cuál es el rasgo que más te define?
Ser travieso, juguetón y divertido.
― ¿Cuál consideras tu peor defecto?
Soy un glotón insaciable.
― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?
Que me olviden. ¡Sería horrible!
― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?
Mis colores y mis ojos que nunca se cierran.
― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?
Que se crean perfectos.
― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?
¡De la refurinfunflay!
― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?
Permanecer en los corazones de varias generaciones.
― ¿En qué ocasiones mientes?
Algunas veces cuando digo que empiezo mi dieta el lunes.
― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?
Cuando como un pan con chicharrón en la chicharronería de la esquina.
― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?
El haber podido entretener a los niños de los 90 todos los sábados desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde a través de las pantallas de América TV y así calar en sus corazones hasta hoy.
― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?
Recuerdo un reloj que mi papá Teo me regaló. Todavía hace tik tak tok en mi corazón.
― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?
La honestidad y la humildad.
― ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?
Me gusta la pregunta. Con el fantástico Topo Gigio.
― ¿Cómo te gustaría morir?
No me gustaría morir. Es más, no me pienso morir… ¡He dicho!
― Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?
¡Dije que no quiero morir! Bueno, si muriera, elegiría volver a ser un dragón de peluche.
― ¿Qué talento especial te gustaría tener?
Convertirme en un superhéroe para proteger a la humanidad.
― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?
Hans Christian Andersen porque escribió montones de cuentos maravillosos.
― ¿Qué persona viva te parece despreciable?
Los que deciden que pueden terminar con la vida de otro por poder. //
- Karla Bacigalupo: “La falta de empatía disfrazada de honestidad es algo que cuestionar”
- Javier Echavarría: “Me encantaría despertar una semana al año durante siglos para curiosear cómo va el mundo”
- Fiorella Pennano: “Mi mayor extravagancia es soñar con celebridades”
- Ana Osorio: “Mi mayor inversión son los viajes, te abren la mente”
- Diego Pérez Chirinos: “Mi mayor defecto es ser terco y un poco inflexible”
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.