Resumen

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Ricardo Bonilla es el actor detrás de Timoteo. (Foto: Alessandro Currarino/ Archivo El Comercio)
Ricardo Bonilla es el actor detrás de Timoteo. (Foto: Alessandro Currarino/ Archivo El Comercio)
Por Redacción EC

El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos al carismático Timoteo.

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