El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos al carismático Timoteo.

― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

​Jugar con mis amigos.

― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

La felicidad perfecta es cuando estoy con mi familia jugando charada.

​― ¿Cuál es el rasgo que más te define?

Ser travieso, juguetón y divertido.

― ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Soy un glotón insaciable.

― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Que me olviden. ¡Sería horrible!

― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Mis colores y mis ojos que nunca se cierran.

― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

Que se crean perfectos.

― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

¡De la refurinfunflay!

― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Permanecer en los corazones de varias generaciones.

― ¿En qué ocasiones mientes?

Algunas veces cuando digo que empiezo mi dieta el lunes.

― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Cuando como un pan con chicharrón en la chicharronería de la esquina.

― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

El haber podido entretener a los niños de los 90 todos los sábados desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde a través de las pantallas de América TV y así calar en sus corazones hasta hoy.

― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Recuerdo un reloj que mi papá Teo me regaló. Todavía hace tik tak tok en mi corazón.

― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

La honestidad y la humildad.

― ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Me gusta la pregunta. Con el fantástico Topo Gigio.

― ¿Cómo te gustaría morir?

No me gustaría morir. Es más, no me pienso morir… ¡He dicho!

― Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

¡Dije que no quiero morir! Bueno, si muriera, elegiría volver a ser un dragón de peluche.

― ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Convertirme en un superhéroe para proteger a la humanidad.

― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Hans Christian Andersen porque escribió montones de cuentos maravillosos.

― ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Los que deciden que pueden terminar con la vida de otro por poder. //